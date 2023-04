Dagrecept: Tiroler kaasknoedels met ui en peterselie

Mooi om te zien hoe ze na 17 jaar het toch officieel maakten. Ik heb bovendien leuk (in gebrekkig Duits ) gebabbeld met de vader van de bruidegom, die de dag ervoor vanuit zijn woonplaats in Tirol naar Wenen was gereden. Vandaag daarom deze Tiroler Kaspressknödeln, oftewel kaasknoedels!

Meng de blokjes witbrood met de melk, breng op smaak met zout en laat het mengsel even rusten . Voeg nu de geraspte aardappelen, de geraspte kaas, eieren en peterselie toe. Smelt de boter en fruit de gesnipperde gesneden uien goudbruin en doe ze bij het mengsel.

Voeg de bloem toe en kneed het deeg voorzichtig.

Maak er ronde dumplings van, druk ze voorzichtig plat en bak ze aan beide kanten goudbruin in boter. Eet ze lekker uit het vuistje of serveer de dumplings in een heldere bouillon.

Nodig voor 4 personen:

- 250 g witbrood (in blokjes)

- 250 g pittige kaas (geraspt)

-2 eieren, zout

- handje gehakte peterselie

- 3 gekookte (vastkokende) aardappelen (grof geraspt)

- 100 g bloem

- 250 ml melk

- 1 kleine ui (gesnipperd)

- boter