Een prima stationwagen voor 2500 euro? Wij tippen er drie

Mazda 6 Sportbreak 2002 – 2007

De Mazda 6 is heel doordacht en functioneel. Volwassenen zitten zowel voor- als achterin uitstekend. De bagageruimte is met 505 liter de grootste van dit drietal. De fijnste motor is een 2.0-liter exemplaar op benzine. Daarmee rijd je 1 op 11. Bij een autobedrijf in Dongen stuiten we voor € 2.500 op een keurige zilvergrijze 2.0 ’Touring’ – de benaming voor de stationwagenvariant – met automaat (2004, 176.000 km).

Nissan Primera Estate 2002 – 2008

Ⓒ Nissan

In tegenstelling tot eerdere modelgeneraties is dit type Primera best eigenzinnig om te zien. Het is een comfortabele auto. Alleen de kofferbakinhoud blijft met 465 liter achter bij de concurrentie. De 1.8- en 2.0-liter benzineversies rijden gemiddeld 1 op 10, de 1.6 moet hard werken en is nauwelijks zuiniger. Bij een autobedrijf in Dordrecht staat een zilvergrijze 2.0 Visia (2003, 135.000 km) voor € 2.499.

Toyota Avensis Wagon 2004 – 2008

De Avensis is een comfortabele auto, juist op langere ritten. De bagageruimte is met een kleine 500 liter lekker ruim. Met de 2.0 haal je een gemiddeld verbruik van 1 op 11. De kleinere motoren waarmee de Avensis is verkocht, zijn niet zuiniger. De bouwkwaliteit wordt geroemd. In Hardinxveld-Giessendam biedt een autobedrijf een rijk uitgeruste, zilvergrijze 1.8 ’Linea Sol’ (2005, 246.000 km) te koop aan voor € 2.500.

Oordeel van de Wegenwacht

Mazda 6 Sportbreak

Ⓒ Mazda

Het enige euvel dat bij dit type Mazda vaker optreedt, is dat de auto stroomdood is. Dat wordt veroorzaakt door een massakabel die los ligt of slecht contact maakt. De Wegenwacht heeft dit in een handomdraai verholpen.

Nissan Primera Estate

Bij deze generatie kent de Wegenwacht wat problemen. De afdichting van het achterklepslot kan door ouderdom poreus worden. Daardoor kan vocht binnendringen waardoor het deksel spontaan open gaat. Een nieuw slot erin en klaar. Houdt de motor in als het licht wordt ingeschakeld, dan is een slecht contact bij de achterlichten de boosdoener.

Toyota Avensis Wagon

Ⓒ Toyota

De Avensis is zo’n auto die je normaal gesproken nooit in de steek laat. Het enige wat de Wegenwacht heeft te melden, is dat bij de duurste versies de xenon-koplampen het weleens laten afweten. Daarmee komt het lijstje mankementen ook meteen ten einde!

Ons advies

Elk van deze drie Japanse stationcars is een prima koop. Als we moeten kiezen, dan gaat onze voorkeur met een fotofinishverschil naar de Mazda. Vooral vanwege dit gevonden, specifieke exemplaar.

