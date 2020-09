Trauma door een aardbeving in LA

Mooiste reisherinneringen

„Na Egypte, Griekenland en vele andere landen in Europa stak ik de zee over voor Amerika, maar ook Canada, Thailand, Indonesië, Sri Lanka, Maleisië, Vietnam, Singapore en als laatste China. Die laatste was mijn mooiste reis, met imposante steden als Hongkong en Beijing, maar ook de prachtige natuur en interessante cultuur.”

Onvergetelijk

„De Chinese Muur, het terracottaleger, met een luchtballon boven het Karstgebergte, varen op de lange Gele Rivier, slapen tussen de rijstvelden en als hoogtepunt een echte pandabeer knuffelen in Chengdu: een legendarische reis.”

Op het menu

„Een lekker knapperige Pekingeend, Chinese sprinkhanen en zelfs een schildpad. Maar toen ik een hond aan een haak zag hangen, was mijn eetlust wel verpest.”

Drama

„Mijn reis naar de westkust van Amerika was geweldig. Maar in Los Angeles werden we om kwart over vier ’s nachts opgeschrikt door een aardbeving van 4.5 op de schaal van Richter. Absoluut geen pretje als je op de 20e verdieping van een hotel slaapt. Het is al 40 jaar geleden, maar als ik erover praat of als ik beelden van een aardbeving zie, krijg ik nog steeds tranen in mijn ogen.”

Langste vertraging

„Vierenhalf uur tijdens de terugreis van Singapore naar Amsterdam. Maar het is een mooie luchthaven, dus vervelen hoefde niet.”

Ultiem souvenir

„Een stukje Chinese Muur.”

Gek

„In Maleisië sprong er een eekhoorn in mijn slaapkamer. Ik ben zeker een half uur bezig geweest om dat gekke beest weg te krijgen. Later die reis griste een aap m’n pakje shag van het balkon.”

Kan niet zonder...

„Mijn fototoestel, om alle mooie momenten vast te leggen.”

Wil nog...

„Japan of India. Nog even sparen!”

Favoriete plek

„Alles in hartje Bali is leuk. Maar eigenlijk hebben alle vakanties een plek in m’n hart gekregen.”

