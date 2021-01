Recept van de dag: Uiensoep met geitenkaas

Volgt iemand dat nog? Maakt niet uit. Ik pas het iets aan. Er staat namelijk dat je de uien in een soeppan zo’n 10 minuten moet fruiten. Maak daar maar 20 minuten van. Hoe langzamer en hoe langer, hoe heerlijker die uien straks zijn. Pas na 20 minuten zet je het vuur nog even wat hoger en laat je de uien iets kleuren. Nu de kurkuma, de piment en de havermout er door, nog even bakken tot alle smaken loskomen. De tijm mag er bij en dan de groentebouillon. Breng aan de kook, een kwartiertje, door de havermout zal de soep licht binden. Wat zout, wat peper.

En dan nu het vast ritueel, schep de soep in ovenvaste kommen. Strooi de verkruimelde geitenkaas er over en zet nog onder een hete grill tot de kaas licht kleurt. Uiensoep, altijd lekker.

Nodig voor 4 personen:

• 500 gr uien, in ringen

• 3 eetl olijfolie

• 1 theel kurkuma

• ½ theel gemalen piment

• 2 eetl havermout

• 1 eetl verse tijmblaadjes

• 750 ml groentebouillon

• 100 gr zachte geitenkaas