Column Babette: ’Er is afgeluisterd. Dat weet ik zeker’

Hé Siri, ik weet dat het mijn eigen schuld is. Want toen ik mijn nieuwe iPad in handen kreeg, ben ik je vergeten uit te zetten. Dus heb je volop kunnen meeluisteren, de afgelopen weken.

Natuurlijk weten we allemaal dat dit officieel onzin is. Dat het niet is bewezen dat er door jou, Facebook, apps en andere programma’s wordt afgeluisterd.

Maar één ding weet ik wel: de gesprekken die ik had sinds mijn nieuwe iPad in huis is, zijn niet binnen vier muren gebleven. Gemakshalve wijs ik jou aan als de huiselijke luistervink.

Misschien dacht je dat je om hulp werd gevraagd, terwijl ik niet Siri zei maar iets als Syrië, bami, kaki of piripiri. Hoe dan ook, er is afgeluisterd. Dat weet ik zeker.

Simpelweg omdat ik het uitgebreid over bepaalde onderwerpen heb gehad, maar dan alleen aan de eettafel of in bed.

En nee, ik heb toen niet gegoogeld, geen advertenties geopend of zelfs jou om hulp gevraagd.

"Je kunt ook overdrijven, Siri"

Misschien lastig voor te stellen, maar er zijn momenten dat ik graag zonder mijn telefoon, laptop of zelfs mijn nieuwe iPad ben.

Om dit soort gedoe te stoppen, zijn alle meeluisterfuncties inmiddels ’uitgevinkt’. Want ja, gedoe. Meestal heb ik niets tegen gepersonaliseerde reclame. Soms vind ik dat zelfs makkelijk.

Maar je kunt ook overdrijven. Zo denk en praat ik de laatste tijd weleens over pensioenzaken. Best logisch als je halverwege de vijftig bent. Maar dat betekent niet dat ik opeens ook geïnteresseerd ben in een traplift of inloopdouche.

Toch verschijnen dit soort advertenties nu voortdurend op mijn tijdlijn, met als dieptepunt de commerciële boodschap dat de gemiddelde crematiekosten in mijn woonplaats Amsterdam mij zullen tegenvallen.

Ik mag dan in mijn pensioen geïnteresseerd zijn, nog veel vaker ben ik met de vraag bezig waarom het me niet meer lukt zowel vrijdag als zaterdag in de lampen te hangen.

Eén voordeel: gelukkig bepaal ik in ieder geval wel zelf wanneer jouw batterij op is.

Volg Babette op Instagram: babettewieringa.

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl