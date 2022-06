Met een blokhutboot door de Nederlandse natuur: varend genieten en ontspannen

Premium Columns

Romeinen ergeren zich kapot aan pootjebadende toeristen

We zijn weer zover in Rome. Het is erg warm weer, ruim boven 30 graden Celcius. De buitenlandse toeristen komen massaal, ze krijgen last van de hitte en zoeken verfrissing in de fonteinen. Ze gaan daar pootjebaden, tot schrik van de lokale bevolking en de pers, die er kwaad over schrijft, waarna de ...