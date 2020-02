RIVM: griepepidemie in Nederland

Afgelopen week gingen 68 op de 100.000 mensen met griepachtige verschijnselen naar de dokter. „Dit is voor de tweede week boven de grens voor een griepepidemie. We spreken over een griepepidemie als twee weken achter elkaar meer dan 58 op 100.000 mensen griepachtige verschijnselen hebben en minstens 10 procent van deze mensen met het influenzavirus kampt”, legt een woordvoerder uit. Het influenzavirus veroorzaakt de ’echte’ griep, de andere virussen vergelijkbare symptomen.

Verspreid over Nederland houden veertig huisartsenpraktijken bij hoeveel patiënten zich melden met griepachtige verschijnselen. Zij kijken ook met welk virus deze patiënten zijn besmet (met het influenzavirus, het rhinovirus, het RS-virus of het enterovirus).

Bij ongeveer 40 procent van de monsters die werden afgenomen werd influenza gevonden. Typisch voor de echte griep is zeer plotselinge koorts die kan oplopen tot 39 graden of hoger. Het rhinovirus, het RS-virus en het enterovirus kunnen klachten veroorzaken als een loopneus, keelpijn, hoofdpijn, hoesten en soms koorts.

Meestal begint de griepepidemie in december of januari. In de afgelopen tien jaar duurde een epidemie gemiddeld dertien weken, maar vorig jaar zelfs veertien.