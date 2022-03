6 x voordelen van een satijnen kussensloop

1. Satijn straalt luxe uit

Als er één stof is die luxe uitstraalt, dan is het wel satijn. Daarom zijn satijnen kussens de ideale accessoire voor je slaapkamer als je deze een luxe 5-sterren-hotel-uitstraling wilt geven.

2. Zijde is hypoallergeen

Moeilijk woord, maar simpel gezegd betekent het dat een kussensloop gemaakt van zijde de eigenschap heeft om schimmels en huisstofmijten te ‘verstoten’. De stof is dicht geweven, waardoor er geen voedsel en vocht in kan gaan zitten waar huisstofmijten zo dol op zijn.

3. Ontspannen!

Het zachte, gladde gevoel van de stof zorgt ervoor dat je je ultiem kunt ontspannen.

We geven toe; satijn is niet alleen maar goed voor de look and feel van jouw slaapkamer. Ook jouw huid en haar zullen de voordelen van een satijnen kussensloop zeker kunnen waarderen.

4. Pluizig haar is verleden tijd

Satijn voorkomt een pluizige coupe in de ochtend. Als je regelmatig wakker wordt met een vogelnestje op je hoofd, is een staijnen kussensloop dus zeker het proberen waard.

5. Geen strepen op je gezicht

Als jij ‘s morgens om vijf voor negen uit je bed rolt, en om negen uur in een video call zit met collega’s, dan wil je natuurlijk niet dat er nog strepen en striemen van jouw kussen in je gezicht staan staan. Met een satijnen kussensloop heb je daar geen last van, want deze laat geen strepen achter.

6. Meer glans in je haar

Een standaard katoenen kussensloop absorbeert vocht. Eindresultaat: droog haar. Met een satijnen kussensloop worden de natuurlijke oliën in je haar vastgehouden en dat is dan weer voordelig voor alle haartypes.