Column Babette: Die Hollanders zeuren altijd over ’t weer

’Ik kan de wolken helaas niet voor je wegblazen.” Mijn Spaanse buurman lacht en vraagt zich hardop af waarom die Hollanders altijd over het weer zeuren.

Nou, bijvoorbeeld omdat we vier dagen vakantie vieren aan de Costa en geen wolken hadden besteld. Om het maar niet te hebben over de lage temperaturen, die wind of, erger nog: dat Saharazand!

Ik kijk naar de zwembadbedjes die in plaats van grijs inmiddels beige kleuren, de buitentafel waar een dikke laag stof op ligt en de sinaasappelboompjes die nauwelijks meer groen zijn.

Niet helemaal zoals we het hadden bedacht toen we het vliegtuig instapten.

Als het dan de volgende dag met bakken uit de hemel komt en het weerbericht aangeeft dat het voorlopig blijft regenen, zijn de Spanjaarden blij. Eindelijk weer een beetje water tijdens deze zachte, zonnige winter.

Wij worden er iets minder vrolijk van, temeer omdat het op dat moment prachtig weer in Nederland is en onze timing wel echt heel belabberd is.

Waren we twee dagen eerder of een week later gegaan, dan had de zon zich wel aan ons laten zien.

Precies hierom praten Nederlanders zo vaak over het weer. Is het weer aan de Spaanse kust doorgaans een voorspelbare factor, in Nederland zijn we veel vaker aan de weergoden overgeleverd.

Er is dikwijls geen peil op te trekken en dat maakt het lastig om te plannen en ook dat we soms aangenaam of onaangenaam worden verrast. De momenten dus dat het teksten als Lekker weertje, Wat een rotweer of Koud hè regent. Er schijnt geen land ter wereld te zijn waar zo vaak over het weer wordt gepraat.

Maar als de zon dan schijnt, zijn we bovenmatig blij. We produceren het geluksstofje endorfine, hebben er zin in, gaan massaal naar buiten. Dat is precies wat ik de komende dagen ook ga doen.

Gelukkig ben ik dan weer in Nederland, in de zon.

Volg Babette op Instagram: babettewieringa.

