Deze ingrediënten uit je voorraadkast bewaar je het beste luchtdicht

Omdat een plastic clip of rubber elastiekje niet altijd volstaat om bederving tegen te gaan, maakte TheKitchn een handige lijst met producten die je toch echt het beste luchtdicht kunt bewaren. Dus niet in de originele verpakking, maar in een handige trommel of glazen pot met goed sluitende deksel.

Bloem- en meelsoorten

Bewaar bloem- en meelsoorten in een pot die groot genoeg is voor de inhoud van een groot pak. Geen pot voorhanden? Gebruik dan een druk-en-sluitzakje.

Suiker

Bewaar suiker altijd in een afgesloten bakje of pot. Dit geldt al helemaal voor basterdsuiker, wat vrij snel kan klonteren en hard kan worden.

Wanneer de suiker wordt blootgesteld aan lucht (bijvoorbeeld omdat de zak geopend in de kast staat), verdampt het vocht en ontstaan er harde klonten. Over het algemeen geldt: hoe donkerder de suiker, hoe sneller er klonten kunnen ontstaan.

Bekijk ook: Dé truc om te voorkomen dat bruine suiker gaat klonteren

Rijst, bonen en granen

Ook hierbij geldt dat een luchtdichte verpakking voorkomt dat vocht en (vieze) geurtjes bij de producten kan komen.

Gedroogde kruiden en specerijen

De houdbaarheid van gedroogde kruiden en specerijen wordt langer wanneer er zo min mogelijk lucht bij kan komen. Daarbij voorkom je op die manier kruisbesmetting van geuren.

Gedroogd fruit

Om ervoor te zorgen dat gedroogd fruit nog verder uitdroogt en keihard wordt, is het, je raad het al, verstandig het fruit zo te bewaren dat er geen lucht bij kan komen. Een potje, bakje of zakje: als het maar dicht kan.