De perfecte aardappelpuree maken? Doe dit dan vooral níet

1. Geen zout in het water doen

Strooi altijd zout in het water. Als je het water op die manier op smaak brengt, breng je de aardappel automatisch ook op smaak. Aardappelen nemen het kookwater namelijk op. Scheelt je ook meteen wat smaakmakers na het stampen.

2. Je aardappelen in kokend water leggen

Als je hele aardappelen kookt, is het – uiteraard – belangrijk dat de binnenkant even gaar wordt als de buitenkant. En dat bereik je gemakkelijker als je ze in koud water legt en dat aan de kook brengt, dan wanneer je ze toevoegt aan water dat al kookt. In dat laatste geval krijg je een veel te gare buitenkant, terwijl van de binnenkant nauwelijks puree te maken is.

3. ‘Stampen’ met een elektrische mixer

Er is een reden waarom mensen nog aardappels stampen met zo’n ouderwetse stamper. Dat is niet omdat ze dat nou zo leuk vinden, maar omdat er simpelweg geen alternatief is. Want wie weleens aardappelpuree heeft gemaakt met een elektrische (staaf)mixer, weet dat je dan een soort behanglijm krijgt als resultaat.

Dat komt omdat een mixer alle vezels in de aardappels breekt; vezels die nodig zijn voor een perfecte combinatie tussen zacht en kruimig.

4. Koude melk gebruiken in je aardappelpuree

Het toevoegen van melk zorgt niet alleen voor een fijnere textuur van je aardappelstamppot, maar ook voor een mildere smaak. Het is natuurlijk het makkelijkst om melk zo uit de koelkast in de pan te gooien, maar dat zouden we je toch afraden.

Als je koude melk gebruikt, stort je puree namelijk in. Bovendien wordt het dan minder goed opgenomen. Verwarm je melk dus altijd kort voordat je ‘m toevoegt – ook als het niet de moeite waard lijkt voor dat kleine beetje.

5. Te lang wachten met serveren

Aardappelpuree is heerlijk als de damp ervanaf komt, maar wordt daarna ook erg snel koud. Die temperatuur maakt het niet alleen minder lekker, maar beïnvloedt ook de structuur: die wordt dikker en minder romig.

Serveer de aardappelpuree of stamppot dus asap.

Aardappelpuree maken: hoe het dan wel moet

Wil je een fluweelzachte aardappelpuree maken? Kook de aardappels gaar, giet ze af en stoom kort droog op hoog vuur. Stamp ze vervolgens fijn met een pureestamper of -pers en breng op smaak met warme melk, roomboter, zout en peper.