’Privé-kok tijdens huwelijksreis op Bali’

UIT

Wie: Lucas (21) en Daniëlle Pol (20) uit Wieringerwaard

Gaan naar: Bali

Accommodatie: villa

Tijd: 14 dagen

Reden: huwelijksreis

Daniëlle: „We zijn vandaag voor de burgerlijke stand getrouwd. Dit is onze huwelijksreis. Samen met twee vrienden hebben we een villa gehuurd op een prachtige locatie op Bali. Vanuit de tuin kijk je uit op de rijstvelden en de Gunung Agung, een voor de Balinezen heilige vulkaan van 3000 meter hoog.

"Privé-kok bereidt onze maaltijden"

Op het eiland zal een chauffeur ons de mooiste plekjes laten zien. We zijn sowieso van plan een van de vulkanen te bewandelen. Het wordt daar stairway to heaven genoemd, één lange trap naar boven. Maar je mag niet op alle treden en we zullen maar een klein stukje naar boven lopen. Je moet fysiek heel fit zijn om de hele route te kunnen afleggen.

Lucas: „In onze koffer zitten zwemkleding, een luchtbed en snorkelmasker. Het is daar prachtig weer en we zijn van plan veel in zee en in het zwembad te zwemmen.”

„In de villa bereidt een privé-kok ’s avonds het eten. We kijken erg naar die maaltijden uit. Eigenlijk lusten we alles.”

„Behalve als ze ons dieren voorschotelen die we in Nederland normaliter niet eten... Dat lijkt ons toch een beetje eng.”

THUIS

Wie: Anneke Wink (68) uit Noordwijk

Terug uit: Polen

Accommodatie: hotel

Tijd: 4 dagen

Reden: vrienden opzoeken

Anneke: „Elk jaar zoek ik mijn vrienden in Polen op. Samen hebben we een conferentie over spiritualiteit bijgewoond in de stad Wielun, ten zuidwesten van Warschau. Op die conferentie kwam ik ook een heleboel bekenden tegen.

Zo fijn om iedereen te zien! We hebben een gezellige tijd gehad. Vier dagen lijkt niet lang, maar we hebben kunnen bijpraten. Het weer was verrassend: elke dag zon, heerlijk herfstweer. Overal gele berken, een prachtig gezicht. Alleen vanmorgen, op weg naar het vliegveld, regende het een beetje.

De dochter van een vriendin werkt bij Polin, een museum in Warschau over de duizendjarige geschiedenis van het Jodendom in Polen, gevestigd op de plaats van het voormalige getto. Een prachtig museum, ik kom er graag.

Het was even spannend toen ik de taxi naar het vliegveld nam. Het is vandaag de nationale Poolse feestdag en ook nog eens 101 jaar geleden dat ze onafhankelijk werden. Overal gingen mensen de straat op en hingen de vlaggen uit. Het verkeer stond helemaal stil!

Gelukkig haalde ik mijn vlucht en hoefde Hans niet lang te wachten.”