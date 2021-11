Column Babette: weinig kansen met Janssen in de Oostenrijkse bergen

Ik verheugde me er behoorlijk op om deze winter te dansen met mijn Janssen, vooral in de Oostenrijkse sneeuw.

Maar, zoals menigeen uit het geboortejaar 1967, kreeg ik het vaccin waarmee ik nu niet welkom (b)lijk in mijn favoriete après-skitent.

Natuurlijk, brand is erger en zo kan ik nog wel wat bedenken. Maar toch. Weinig kansen met Janssen deze winter in de Oostenrijkse bergen. En dat is jammer. Net als 77 procent van de Nederlanders, aldus onderzoekcijfers van Booking.com, ben ook ik wel aan wat avontuur toe.

Nu zijn er gelukkig genoeg plekken waar meer, en vooral ander, avontuur is te vinden dan in mijn favoriete après-skibar MooserWirt in Sankt Anton. Althans, in de normale wereld. Maar die normale wereld ligt vooralsnog niet aan onze voeten. Dan rest ons niets anders dan nog even flexibel te zijn, mee te laveren met het virus, op een snelle boosterprik te hopen en te vertrekken als het veilig is.

Uit hetzelfde Booking-onderzoek blijkt dat er naast avontuur ook behoefte aan spontaniteit en positiviteit is. Ik hou ervan, zoals ik ook van voorpret hou. Zodoende dagdroom ik al dagen over andere winterbestemmingen. Waarbij IJsland boven aan mijn wensenlijstje prijkt. Dit eiland is niet alleen adembenemend mooi, maar wordt ook bewoond door een van de gelukkigste volkeren ter wereld.

Want, over positiviteit gesproken: IJslanders scoren jaar na jaar torenhoog op de happiness-index. Ze zijn blij met de ruimte die ze op hun eiland hebben, trots op hun land, voelen zich één grote familie en zorgen niet alleen goed voor elkaar, maar ook voor zichzelf. Ze leven lang en gezond en zijn hoog opgeleid.

Ook niet onbelangrijk: IJslanders houden van gezelligheid. Het Deense begrip hygge wordt ook hier stevig omarmd. Hygge betekent ’het creëren van een warme sfeer, genieten van de goede dingen in het leven met fijne mensen om je heen’.

Dat kunnen ze in de Oostenrijkse Mooserwirt heel goed, maar zeker ook op IJsland.

