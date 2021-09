Nederlandse gezinnen vinden samen eten belangrijk (maar houden wel hun smartphone erbij)

Sterren

Nikkie de Jager spreekt tijdens VN-top in New York

De bekende Nederlandse YouTuber Nikkie de Jager spreekt woensdag tijdens de 76e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) in New York. De Jager, ook bekend als NikkieTutorials, is een van de sprekers tijdens een bijeenkomst over gendergelijkheid en discriminatie van de LHBTI-gemeenschap.