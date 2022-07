8 x tips voor de lekkerste zelfgemaakte tomatensaus

1. Schuw de knoflook niet

Regel nummer één: wees niet te zuinig met knoflook. Wij vinden het lekker om een paar tenen in ragfijne plakjes te snijden en aan te fruiten in een royale laag olijfolie. Vermijd daarbij dat de knoflook bruin gaat kleuren, daarvan wordt ‘ie namelijk bitter. Fruiten op een laag vuurtje is dus aan te raden.

2. Voeg toffe specerijen toe

En ligt die knoflook dan toch te baden in olijfolie, kun je net zo goed vast wat andere smaakmakers toevoegen. Venkelzaadjes, chili, tijm, nootmuskaat en/of oregano bijvoorbeeld. Wees geduldig en geef de specerijen de kans om hun aroma’s vrij te geven.

Bekijk ook: De allerlekkerste barbecuesaus volgens ons proefpanel

3. Ansjovis

Tomatensaus voorzien van een zout? Grijp eens een keer niet naar je zoutvaatje maar open een blikje ansjovisfilets. Deze kleine visjes geven je saus namelijk niet alleen meer zout maar ook umami en – uiteraard – een beetje de smaak van de zee. Lekker!

4. Kijk eens in je drankvoorraad

Wijn is een bekende smaakmaker om tomatensaus mee op smaak te brengen. Maar wat voor wijn geldt, geldt ook voor andere dranken. Kijk dus gerust naar wat je nog in huis hebt en experimenteer met andere (sterke) dranken. Wij hebben dit principe al getest met wodka, rum en sake en de conclusie was duidelijk: in alle gevallen zorgt een scheutje alcohol voor meer diepte en spanning.

5. De juiste tomaten

Dat er heel wat kwaliteitsverschil in tomaten zit, hoeven we je vast niet meer te vertellen. Voor tomatensaus kiezen wij steevast voor San Marzano tomaten: simpelweg de allerbeste bliktomaten. Deze tomaten worden geroemd om hun delicate zoete smaak, die helemaal niet zuur is (zoals sommige andere bliktomaten). Kun je die niet vinden? Ook die kerstomaten uit blik van Mutti zijn erg lekker.

6. Voeg zoet toe aan je tomatensaut

De zoete smaak van de tomaten versterken? Dat doe je door zelf nog een klein beetje extra zoet toe te voegen. Met een schepje suiker bijvoorbeeld, of een klein beetje honing. Ook een kneepje balsamicocrème doet wonderen.

7. Creëer diepte

Je tomatensaus nog meer persoonlijkheid geven? Met een paar verrassende ingrediënten zet je die saus helemaal naar je eigen hand. Roer bijvoorbeeld fijngestampte cacao nibs door je tomatensaus, want dat zorgt voor meer diepte. Ook ingelegde citroen maakt je tomatensaus een stuk interessanter.

8. Verse kruiden

En tot slot: heeft je tomatensaus lekker liggen pruttelen en ben je klaar om ze te serveren bij pasta, gehaktballen of wat anders? Vergeet niet om ook wat verse kruiden toe te voegen. Die maken namelijk elk gerecht lekkerder en frisser. Basilicum, peterselie, bieslook, verse oregano… Alles kan.