Familierecept: gefrituurde kaaiman (kip mag ook)

„Makkelijk en snel wanneer we kamperen of jagen”, zegt schrijver Ari Martowirono erbij. En dan zien we voor ons geestesoog een hele familie met pijl en boog door het oerwoud trekken.

Maar Ari woont in Nederland. En gelukkig zien we achter kaaiman nog ’of leguaan, slang, kip, vis, of varken’ staan. Filet is ideaal, of een poot van. En (daar gaan we weer) een vers geslachte kip!

Nodig:

- 1kg reptiel (kaaiman, leguaan of slang), kip, vis of varken. Filet is ideaal.

- 1 ½ bol knoflook

- 1 stuk verse gember even groot als je handpalm

- bouillon naar smaak

- tapioca poeder en eieren

- olijfolie om te frituren

Bereiding:

“Knoflook pellen, gember schillen en heel fijn choppen. Dat vlees inleggen met bouillon naar smaak. 24 uur in de koelkast. Daarna frituren met tapioca-poeder en ei. Eerst in geklutste eieren dompelen en dan door tapioca poeder en dan frituren. Beide manieren zijn lekker. Mvg, Ari.”

Leuk zo’n dagje varen met Ari en familie!

