Deze oerdegelijke auto’s koop je voor 10.000 euro

Occasionselectie

Kia Cee’d (2012 – 2018)

De 1.6 GDI (nee, geen diesel) is een mooie en moderne motor: stil, soepel en sterk genoeg. Hij scoort in de praktijk een verbruik van zo’n 1 op 14. De Cee’d is van binnen iets minder ruim, maar de bagageruimte is met 380 liter wèl royaal. Daarbij heeft de Cee’d een prettig veercomfort. Minpuntje: de motortemperatuur is niet ‘standaard’ zichtbaar op het dashboard. In Winschoten staat bij een dealer van een ander merk een bruine 1.6 ‘ComfortLine’ (2014, 119.000 km) voor € 9.999.

Mazda 3 (2008 – 2013)

Door zijn stevige vering en schokdemping ‘stuurt’ de Mazda wel heel goed, maar is het rijcomfort niet het sterkste punt. De bagageruimte is met 340 liter inhoud niet klein, maar iets krapper dan bij de twee concurrenten op deze pagina. De 1,6 liter motor rijdt gemiddeld 1 op 14. Een mooie 3 is niet moeilijk te vinden. Bij een autobedrijf in Kaatsheuvel staat een zilvergrijze 1.6 ‘GT-M Line’ (2011, 108.000 km) voor € 9.450.

Nissan Pulsar (2014 – 2018)

Ⓒ Nissan

De Nissan Pulsar is compleet onterecht geflopt. Om te beginnen is het interieur verbazend ruim, vier volwassenen passen er prima in en de bagageruimte is met minimaal 385 liter inhoud de grootste van dit drietal. De voorstoelen zijn wat vlak, maar de Pulsar rijdt lekker comfortabel. Daarbij is de 1,2 liter motor voor vrijwel alle Pulsar-rijders sterk genoeg en hij haalt zo maar 1 op 15 á 16. We vonden een mooie witte 1,2 ‘Acenta’ (2016, 72.000 km) bij een autobedrijf in Nijmegen voor € 9.995.

Technische aandachtspunten

Kia Cee’d

Een Kia is een absoluut hoogwaardig kwaliteitsproduct en blijft dat ook, mits er tijdig en deskundig onderhoud wordt gepleegd. Bij exemplaren die veel korte stukjes rijden, is het bekend dat het stop-startsysteem soms niet functioneert. Dat komt omdat de capaciteit van de accu dan te ver daalt. De oplossing is simpel: ga een flink stuk rijden, waardoor de accu weer lekker ‘doorlaadt’.

Mazda 3

Mazda 3

Het stop-/startsysteem maakt gebruik van twéé 12 Volt-accu’s. Na verloop van jaren kan het voorkomen dat een van die twee de geest geeft. Tijdig de accu vervangen voorkomt dit. De achterbanden hebben de neiging te ‘cuppen’, wat veel lawaai veroorzaakt. Dat is simpelweg te voorkomen door bij een grote beurt de voor- en de achterbanden eens te laten omwisselen.

Nissan Pulsar

Ook aan de Nissan gaat bij normaal onderhoud niet gauw iets stuk.

De 1,2 liter motor heeft een verstelbare nokkenas wat maakt dat de motor fijner draait, maar het schijnt wel eens voor te komen dat die verstelling niet meer werkt. De motor loopt dan niet zo mooi en op het dashboard brandt het motorstoringslampje. Dat is na een bezoek aan de garage zo weer gefixt.

Beste keus

Een ’foute’ keuze is hier niet te maken, maar de impopulariteit van de Nissan werkt in zijn voordeel: voor hetzelfde geld koop je een jongere auto met minder kilometers, die ook zuiniger en ruimer is. Kopen en doorrijden is het devies, dat kan nog véle jaren!

Kijk op www.autovisie.nl voor het laatste autonieuws