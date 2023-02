Woontrend Witte muren beu? Zo maak je ze een stuk spannender

Lattenwanden zijn weer helemaal in. Ⓒ foto Getty Images

Elke week behandelen we in VRIJ woonvragen van lezers. Vandaag: Jarenlang was mijn woonkamer helemaal wit. Daar ben ik op uitgekeken. Vorige week heb ik één muur ’greige’ geverfd, maar ik vind het nog steeds erg saai. Heeft u tips?