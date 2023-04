Dagrecept: Caribische jerk chicken voor de barbecue

Nodig voor 4 personen:

- 1 kilo kippendijen

Voor de marinade:

- 2 el droge oregano

- 2 tenen knoflook

- 1 witte ui

- 1 lente-ui

- 3 el piment

- 2 el bruine suiker

- 1 el gedroogde tijm

- 3 el vijfkruidenpoeder

- 10 gram verse gember

- 1 el milde olijfolie

- 1/2 el zoete sojasaus

- chili-vlokken (naar eigen smaak)

Voor de lak:

- scheutje cola

- scheutje sinaasappelsap

Bereiding

Draai alle kruiden en specerijen met de olijfolie en sojasaus in een keukenmachine tot een dik mengsel. Leg de kip in dit mengsel in een schaal en laat de marinade minimaal een dag intrekken in de koelkast. Lekkerder is nog om de kip in de marinade voor twee dagen in te vriezen. Als je voor de laatste optie kiest, dient de kip voor het grillen te worden ontdooid.

Steek de barbecue aan en bak de kip rustig gaar. Kook de cola en sinaasappelsap even in, totdat je een saus hebt en lak de kip ermee af. Uiteraard kun je de kip ook (in etappes) bereiden in een voorverwarmde oven (25-35 min, 200 graden).