Marco (67) rijdt een Chevrolet Malibu: ’In Nederland nog nooit een andere gezien’

Eigenaar

Marco Muis (67), oud-docent

Auto

Chevrolet Malibu

Bouwjaar

2010

Geschatte waarde

10.000 euro

Motor

2,4-liter viercilindermotor, 169 pk

Topsnelheid

205 km per uur

Toekomstplannen

„Een garage huren om hem in te stallen.”

’Ik ben gek op Amerikaanse auto’s, waarschijnlijk doordat ik mijn jeugd in Zuid-Californië doorbracht. Daar heb ik de Amerikaanse autocultuur van de jaren 70 meegekregen. Ik heb een Mustang en later een Chevy Van hippiebus gehad. Geweldige herinneringen.

Tegenwoordig woon ik in Nederland, maar mijn voorliefde voor Amerikaanse auto’s is gebleven. Mijn vrouw zei: ’Waarom koop je er niet een?’ Maar ik wil geen grote achtcilinder. Met de huidige benzineprijzen is het een dure grap als je hier met een V8 van benzinepomp naar benzinepomp rijdt.

Ik had het idee opgegeven toen ik tegen een moderne Chevrolet Malibu uit 2010 aanliep. Uit Zuid-Californië, op een kwartier rijden van de plek waar ik vroeger woonde. De eigenaar was een echte liefhebber en was blij dat zijn wagen bij een andere liefhebber terechtkwam. Toen ik wegreed, had hij tranen in zijn ogen.

Ik ben ontzettend blij met mijn Malibu. Een leuke auto om te zien, met een sportieve lijn, en hij heeft alle luxe die bij een Amerikaanse auto hoort. Airconditioning, cruisecontrol, keyless entry, elektrische bediening voor alles, een zestrapsautomaat. Onder de motorkap ligt geen achtcilinder maar een 2.4 Ecotec viercilinder. Meer dan genoeg power en ik haal er op de snelweg moeiteloos 1 op 17 mee.

Kenners zien meteen dat het geen standaardauto is. Ik heb in Nederland nooit een andere gezien. Ik ben erg zuinig op de Chevy. Ik parkeer liever niet in de stad, we gebruiken ’m alleen voor lange ritten en ik was hem elke twee weken. Hopelijk mag ik er lang van genieten.”