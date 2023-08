Lifehack: is dit dé manier om een pleister op je vinger te plakken?

Je herkent het misschien vast wel: heb je net een pleister over dat ene wondje op je vinger geplakt, valt-ie er binnen no time weer af!

De Amerikaanse TikTokker Jordan Howlett, die zichzelf een lifehack-expert noemt, heeft een filmpje online gezet waarin hij vertelt wat volgens hem de beste manier is om een pleister op je vinger te plakken.

„We hebben al die tijd pleisters op een verkeerde manier aangebracht”, zo stelt hij in de video.

Volgens Howlett zijn veel mensen geneigd om de pleister simpelweg om de vinger(top) heen te wikkelen. Maar dan loop je het risico dat je de pleister snel verliest, omdat je de vinger beweegt. Ook zweet en water kunnen ervoor zorgen dat de pleister al snel in de prullenbak belandt.

Wat is Howletts lifehack dan? De Amerikaan zegt dat het slim is om de pleister eerst in de lengte aan de boven- en onderkant een stukje door te knippen. De ’flapjes’ die dan ontstaan, plak je vervolgens kruislings over elkaar. Volgens de TikTokker blijft de pleister zo veel langer en beter zitten!

Howlett zegt dat je deze truc niet alleen kunt toepassen op een wondje op je vinger. Op je teen zou het net zo goed werken.