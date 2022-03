Zien: 's werelds langste hangbrug

’s Werelds langste hangbrug aan de voet van de berg Králický Sněžník in de regio Moravië is 721 meter lang en verslaat hiermee de 516 Arouca, een 516 meter lange voetgangersbrug in Portugal.

Sky Bridge 721 verbindt twee bergkammen en overspant de Mlýnické-vallei. Omgeven door de natuur van de berg Králický Sněžník, biedt de brug bezoekers een spectaculair uitzicht op het landschap.

Ⓒ Dolní Morava

Hoog

Bezoekers kunnen de brug betreden op een hoogte van 1125 meter betreden. Na het oversteken van de vallei is er de kans om de lokale natuur en geschiedenis te ontdekken, onder andere door middel van een zogenaamd educatief natuurpad dat is aangelegd genaamd The Brigde of Time. Bezoekers kunnen hier onder andere van alles leren over milieubescherming.

Ⓒ Dolní Morava

Sky Bridge 721 is overigens niet de enige attractie in het dorp Dolní Morava, dat tussen het Adelaarsgebergte en het Jeseníkgebergte in ligt. Het dorp heeft onder andere al een rodelbaan.

Ⓒ Dolní Morava

Ⓒ Dolní Morava

