Recept van de dag: Hollandse saté

De supermarktketen C1000 bracht ooit een geweldig kookboek uit onder de naam Werelds koken op z’n Hollands. Kortom de wereldcuisine maar dan zo simpel mogelijk. De meeste recepten kwamen bij Anneke Amerlaan vandaan. Die heeft misschien het meeste kookboeken van wie dan ook in Nederland geschreven. Zo’n veertig minstens. Recepten die altijd kloppen, geheel op maat.

Uit dat boek komt deze saté. Meng 1 eetl sojasaus, olie, geperste knoflook, 1 theel korianderpoeder. Schep hier de kipblokjes door. Marineer minstens 20 minuten.

Verwarm in een steelpannetje de kokosmelk, roer er met de garde de pindakaas door, voeg overige sojasaus toe en korianderpoeder toe, beetje suiker nog, verwarm, breng op smaak met sambal en eventueel wat zout.

Rijg de kipblokjes op stokjes. Rooster ze op een grillpan, 4 minuten aan iedere kant. Serveer met rijst natuurlijk en alle Indische potjes die je maar kunt vinden. Ja, natuurlijk, op de bbq kan ook. Zorg ervaar dat de houtskool al wit is. En Indische mensen, je hoeft niet reageren, zo doen Hollanders het! Laat gaan.

Oh, dat brengt me op een idee! Stuur je me je beste saté-recept? [email protected]

Nodig voor 4 personen:

• 3 eetl sojasaus

• 2 eetl zonnebloemolie

• 2 tenen knoflook, geperst

• 3 theel korianderpoeder

• 400 gr kipblokjes

• 200 ml kokosmelk

• 100 gr pindakaas

• 1 eetl donkere basterdsuiker

• sambal oelek