Column: ’Hier in het dorp is afstand houden vanzelfsprekend’

Het is deze maand 250 jaar geleden dat de dichter William Wordsworth werd geboren. Een Engelser dichter is er niet te vinden. Hij adoreerde het platteland. Iedere Brit weet hoe het is om ’eenzaam als een wolk rond te dolen’. Om dan, ineens, een heel veld wuivende narcissen te zien. Het is het ultieme lentegevoel.