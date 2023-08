Tip van Zamarra: zo houd je muggen op afstand

Niets zo vervelend als een zoemende steekmug in de nacht. Zet een ventilator naast het bed! Dat verkoelt niet alleen, maar muggen worden door de luchtstroom weggeblazen voor ze u kunnen steken.

Is er geen ventilator op uw vakantieadres, koop een product waarin citroen verwerkt is, bijvoorbeeld een lotion, muggenstekker, kaars of brandspiraal. Steekmuggen hebben een hekel aan citroengeur, die zorgt ervoor dat ze het lichaam niet goed meer kunnen waarnemen.

