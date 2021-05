Hotel BonAparte in Lochem: Diepgeworteld in de streek

Bij aankomst krijgen we meteen zin om op het gezellige terras van hotel BonAparte te gaan zitten. Dat hebben veel meer gasten en dus is het goed dat er maar liefst twéé terrassen zijn. Het kenmerkt deze plek: veel groen en ruimte, zowel binnen als buiten.

Het monumentale, uit 1870 stammende pand met de achtendertig kamers en de parkachtige tuin ademt historie. Beneden zijn overal prettige plekken met comfortabele fauteuils waar de gasten (buiten coronatijden) gezellig kunnen zitten. We worden verwelkomd met typisch Achterhoekse gastvrijheid. Waar hebben we zin in? Reserveren voor het binnenzwembad? Of een behandeling in de spa? We houden vast aan het voorgenomen terrasbezoek. Met bitterballen!

Het restaurant is net prachtig gerenoveerd en het personeel kijkt er reikhalzend naar uit om het straks weer in gebruik te nemen. Een mooie visgraatvloer en trendy hoekjes met verzamelingen Delfts blauw tegen een achtergrond van botanisch behang, helemaal anno nu.

Wandelen

Onze in donkergrijs uitgevoerde kamer is ruim met een echte grote, heerlijk zachte velours bank waarin we comfortabel wegzakken. Overal grappige decoraties zoals een abstracte, zilverkleurige hertenkop aan de muur. Omdat we op de kamer dineren (bij goed weer kan dat ook op het terras), is er een tafeltje met twee stoelen bijgeplaatst. De open systeemkast om kleding in op te bergen, zien we in steeds meer hotels. Overzichtelijk en handig, want je laat nooit meer iets liggen.

Natuurlijk koffie -en theefaciliteiten op de kamer, net als kaarten met wandel- en fietsroutes. Wat dat betreft is BonAparte de spin in het web,. Wandelen over de Lochemse Berg bijvoorbeeld of een fiets huren om de omgeving met Havezate De Cloese, rivier de Berkel en Lochem te verkennen.

De badkamer is fris en nieuw met diepgroene kunststof panelen en een riante inloop-regendouche. Maar het zijn de mensen die het verschil maken. Schier onvermoeibaar brengt het personeel het diner, gang voor gang, bij iedereen op een afneemtafeltje voor de kamer. Wat een werk en dan toch vrolijk blijven.

Bij het verrassingsmenu met onder meer gamba’s en eendenborst krijgen we een bijzonder wijn-arrangement met wijnen uit de regio. Sommelier Jeroen Ziel is samen met twee andere wijnmakers eigenaar van wijngaard Bi’j de Regge in Wierden, zo komt hij vertellen. Dat is nog eens echte bevlogenheid. We proeven het terug in de heerlijke witte wijn ’Selectie 2018’.

Ook het ontbijt komt uit de directe omgeving zoals verse scharreleitjes van boerderij Wegdam uit Lochem. Dit hotel is al decennialang in de streek geworteld en die verbondenheid voel je in alles terug.

In ’t kort

Interieur

Houten visgraatvloeren, comfortabele fauteuils in prachtig blauw en groen, velours, botanische details. Veel bijzondere lampen zoals eigentijdse kroonluchters. Kamers zijn verschillend ingericht.

Locatie

Vlak bij de Lochemse Berg, een ideaal startpunt om te wandelen of te fietsen. Ruime parkeermogelijkheid op eigen terrein.

Service

Geen moeite is te veel. Zelfs toen we op het laatste moment een dinergerecht wisselden en een bord lieten vallen, bleef iedereen superaardig.

Praktisch

Kamerprijs vanaf 89 euro, hotelbonaparte.nl.