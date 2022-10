Recept: zo maak je de lekkerste Irish coffee

Nodig: 45 ml whisk(e)y, 1 theelepel bruine suiker, 200 ml verse zwarte koffie, volle ongezoete slagroom (licht opgeklopt, maar niet stijf).

Bereiding: Vul een glas met heet water om het glas te verwarmen; giet het af als het glas warm is. Voeg de whiskey toe, gevolgd door een theelepel bruine suiker. Roer totdat de suiker is opgelost. Voeg vers gezette koffie toe. Giet verse slagroom over een lepel zodat de room blijft drijven. Bestrooi eventueel met cacaopoeder.

Het is overigens niet zeker wie nu precies Irish coffee heeft uitgevonden. Volgens sommigen zou de Ier Joe Sheridan, chef-kok in een restaurant bij de veerhaven van de Ierse stad Foynes (vlakbij Shannon) de mixdrank hebben uitgevonden. In 1942 of 1943 zou hij de whiskey aan de koffie van een aantal arriverende passagiers hebben toegevoegd.