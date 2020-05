Gezocht: Mepal herinneringen

De stevige kunststof melamine was en is ideaal voor gebruik tijdens het kamperen. Wie het servies van de afgelopen decennia bekijkt, valt de altijd hippe en onderscheidende vormgeving op.

Ging bij u ook altijd een setje Mepal mee naar de camping of voor de picknick? En hoe zagen die borden en kopjes eruit? Heeft u misschien nog steeds exemplaren ‘van vroeger’ in gebruik? Stuur dan uw herinneringen aan [email protected]. Volgende week zaterdag komen we terug op het onderwerp in VRIJ, de zaterdagbijlage van De Telegraaf.