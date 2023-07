Op vakantie naar Alanya en omgeving? Deze plekken mag je niet missen

Volgens een oude legende was de Romeinse generaal Marcus Antonius zo gecharmeerd van het gebied dat hij het aan zijn vrouw Cleopatra schonk. Zij was vooral onder de indruk van het strand en de azuurblauwe zee waar ze regelmatig een duik nam. Nog steeds is Cleopatra Beach het meest geliefde stukje strand van Alanya.

De stad is gebouwd rondom een hoge rots die in zee uitsteekt, met aan beide kanten een zandstrand. We nemen een heuse skilift naar de top en dan zien we pas hoe groot de stad is, met een zee aan hotels en appartementen. Aan de ene kant het Cleopatrastrand en aan de andere kant de haven met de typische rode toren. De steile weg omhoog is omgeven door allerlei kraampjes en voert langs de eenvoudige Süleyman-moskee waar op dat moment vanaf de minaret tot gebed wordt opgeroepen.

Boven op de berg zijn bij de Suleymaniye moskee allerlei kraampjes te vinden. Ⓒ Frank van der Vleuten

Letterlijk hoogtepunt op de berg is het Kasteel van Alanya (250 meter boven zeeniveau), aan drie kanten goed beschermd tegen potentiële vijanden. Lopend langs de muren dromen we steeds weg bij mooie doorkijkjes. De gondel brengt ons in een minutenlange aan-alle-kanten-prachtig-uitzicht-toer weer naar beneden.

Het haventje is vlak bij de rode toren, hét symbool van de stad, te vinden op de vlag van Alanya. Dat-ie eerder lichtbruin dan rood is, vergeten we voor het gemak. Nu liggen er gigantische, indrukwekkende piratenschepen op gasten te wachten voor een dagje varen, inclusief eten drinken en muziek. De een is nog uitbundiger vormgegeven dan de ander. Groot, groter, grootst is het motto. Op het grootste schip is plek voor wel duizend mensen.

Clubs

Ook ’s avonds en ’s nachts is dit een levendig oord. Het lokale nachtleven staat bekend als uitbundig, want dan gaat het los in de vele clubs.

Je verveelt je nooit in Alanya, beamen Joke en Ria uit Maarssen. Ze zijn er al een paar keer eerder geweest. „Ik hou van de reuring”, zegt Ria. Joke spreekt zelfs al een aardig woordje Turks. „Ik doe al anderhalf jaar een cursus bij de Volksuniversiteit en ken al aardig wat Turkse woorden. Zinnen en gesprekken zijn nog moeilijk, dat komt wel. Het is vooral handig bij afdingen op de markt. Ik begin met de helft te bieden en dan komen we ergens in het midden uit”, lacht ze.

„Wat we straks gaan doen?” vraagt Ria. „Lekker een fiets huren, dat is hier goed te doen. Er zijn veel speciale fietspaden net naast de stoep.” „Morgen naar de markt, lekker afdingen”, vult Joke lachend aan.

Dat Alanya veel te bieden heeft, is duidelijk. Ook de omgeving is de moeite waard. Er worden dan ook vele excursies aangeboden om die te ontdekken.

Fijne vaartocht

Ⓒ Frank van der Vleuten

De weg naar het Oymapınar stuwmeer is bijzonder. Het gebied dat een paar jaar geleden door bosbranden werd geteisterd, is zich aardig aan het herstellen en wordt dan ook steeds groener. In de verte doet het turquoise water van het meer bijna onwerkelijk aan. Als we aan boord van de elektrische dubbeldeksboot stappen, is iedereen onder de indruk. Het stuwmeer is gevormd door de aanleg van de Oymapinar stuwdam die vooral voor de opwekking van elektriciteit zorgt. We varen door de groene canyon in het Taurusgebergte. De tocht duurt een paar uur, inclusief eten en drinken en een zwem- en vispauze.

Goed bewaard

Ⓒ Frank van der Vleuten

Midden in het amfitheater van Side kunnen we bijna het applaus en gejoel van duizenden mensen nog horen. Het is een van de best bewaarde monumenten uit de Romeinse tijd en bood het naar schatting plaats aan wel 25.000 mensen. De kleine (autoloze) antieke stad staat vol goed bewaarde historische monumenten uit de oudheid. Op het plein zijn bijvoorbeeld dankzij de glazen bestrating de onderliggende fundamenten goed te zien. Een ander icoon is de Tempel van Apollo, de god van muziek, poëzie, schone kunsten en de zon die je op deze plek prachtig in de zee kunt zien zakken. Vlak naast de tempel aan de boulevard zijn gezellige restaurants.

Katjes voeren

Ⓒ Frank van der Vleuten

De inwoners van Alanya zijn echte kattenmensen. Niet alleen zijn de poezen overal, maar er wordt ook nog eens goed voor ze gezorgd. Zo zijn er opvangplaatsen in het park waar kittens worden verzorgd en heeft de gemeente grote apparaten geplaatst waar iedereen voor slechts één Turkse lira (nog geen 5 eurocent) een bakje voer kan kopen. De katten zijn dankbaar en aaibaar.

Flaneren of fitnessen

Ⓒ Frank van der Vleuten

Het Cleopatrastrand is voor iedereen toegankelijk. Vooral op het einde, richting de berg, is het er wat rustiger en zijn bedjes met parasol te huur vanaf 2 euro per dag. Het is heerlijk flaneren langs het strand. Ook zijn er sportgelegenheden zoals buitenfitness en beachvolleybalvelden. Je kunt natuurlijk ook neerploffen bij een van de strandtenten en een koud drankje bestellen.

Wonderschone grotten

Ⓒ Frank van der Vleuten

Zo’n miljoen jaar geleden is de Dim-grot ontstaan doordat de kalkstenen rotsen langzaam oplosten door het doorsijpelende regenwater. Zo groeiden er stalagmieten en stalactieten en nog steeds druppelt het maar door. Hoewel je er zó doorheen bent, is het indrukwekkend om te zien hoe de natuur zoiets moois kan vormen. Aan het eind van het 360 meter lange, makkelijk toegankelijke pad ligt een meertje met helderblauw water. De grotten bevinden zich op zo’n 20 kilometer van Alanya. Een toer wordt vaak aangeboden in combinatie met een lunch, letterlijk op de rivier met tafels en zitjes over het water heen.

Zo kom je er

Sinds kort vliegt Corendon drie keer per week rechtstreeks van Schiphol naar Gazipaşa en doet daar ongeveer vier uur over. Van daaruit is het nog 45 minuten rijden naar Alanya. Het is er een uur vroeger dan in Nederland. corendon.nl/alanya