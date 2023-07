Leuk om te doen in deze zomer: een kanotocht over de Kromme Rijn (maar onderschat het niet!)

We dansten met zo’n dertig vrienden tot de zon onderging en tot lang daarna, op een verrassingsfeest voor onze vriendengroep. Door wie van hen we waren uitgenodigd, was wekenlang hét mysterie. We hadden alleen een paklijst meegekregen: deet, drank en een opgeladen bluetooth-boxje. Met de doorgegeven coördinaten konden we de locatie vinden. Het was mijn eerste kennismaking met het Utrechtse sprookjesbos bij Amelisweerd en Rhijnauwen aan de Kromme Rijn.

Sinds die zomernacht in 2018 is het gebied rondom Amelisweerd mijn lievelingsplek. Maandelijks bewandel ik het, door recreatiemiddennederland.nl in 2015 tot leukste uitgeroepen wandelpad langs de Kromme Rijn. Elke wandeling grift nieuwe herinneringen in mijn geheugen. Daar komt nu een nieuwe bij; niet een op het land, maar op het water. Een bekende kanoroute is namelijk die over de Kromme Rijn tussen de Oudegracht naar Theehuis Rhijnauwen.

Wat heb ik geluk met het weer als ik door mijn naamgenote Mariëlle van Kanoverhuur Utrecht in een kano het water in word geduwd. Nadat haar collega me de route heeft uitgelegd, is het idee dat ik naar de Kromme Rijn peddel. Ik moet eerlijk bekennen dat ik dit een beetje had onderschat: in m’n eentje in de kano, zonder ondersteuning van een tweede paar spierballen. „Twee uur heen, twee uur terug.” Ze zei het echt.

Serene rust

Na een rondje op de geliefde Oudegracht te hebben gepeddeld, bedenk ik me en bedank ik voor de rest van de route. Tijd is de vijand, met nog maar een halve dag in het verschiet. Aangezien ik de Oudegracht dagelijks zie, bel ik Tom van kanoverhuurbedrijf Rijnstroom om te vragen of hij die dag ook nog kano’s beschikbaar heeft. Als je de hele dag de tijd hebt, zou ik zeker aanraden om de volledige route vanaf de Oudegracht naar de Kromme Rijn te kanoën. Ik fiets ’m regelmatig en het is echt de moeite waard. Maar voor nu brengt de auto meer tempo in de activiteit.

Het is woensdagmiddag, zo’n graad of 25 en er heerst een serene rust bij Rijnstroom. Daar word ik opnieuw het water ingeduwd. Het is iets na het middaguur en om half vijf pas is de kano opnieuw verhuurd. Of ik dat red? Makkelijk.

"Ik heb het onderschat, zo in mijn eentje in de kano"

Vanaf de opstapplaats neem ik meteen de afslag naar links en vervolg de route op de Kromme Rijn. Een moedereend met jonkies gaat me voor. Alsof ik door een schilderij van een oud-Hollandse meester vaar. Je kunt je toch niet voorstellen dat ze dit uitzicht wilden aantasten in ruil voor meer asfalt ter verbreding van de A12? Een achterhaald plan omdat meer dan honderdduizend burgers, onder wie ondergetekende, een stokje staken voor de kap van bomen.

Serene rust op een zonnige middag. Ⓒ Rene Bouwman

Bij de kersenboomgaard op de route stop ik even met peddelen. Zal ik kersen voor het thuisfront plukken? Het lukt de romantische boomgaard niet om me te verleiden, als ik me bedenk dat de kersen later in het jaar op hun lekkerst zijn (en momenteel vooral op hun duurst). Bij Landhuis Oud Amelisweerd, tegenwoordig een museum, trek ik mijn kano op de kant om bij het naastgelegen restaurant te lunchen. De Veldkeuken staat net zo bekend om z’n biologische, natuurlijke producten uit de moestuin en omgeving als om z’n romantische zitjes in de tuin. Zelfs in de vrieskou is het hier heerlijk toeven. Ik kies het broodje van de dag: vers desembrood met brie en kleurrijke toppings, waaronder eetbare bloemen en een huisgemaakte frisdrank die er even kunstzinnig uitziet.

Ik eet mezelf niet rond, want ik heb gehoord dat ze bij Theehuis Rhijnauwen, iets verderop, de lekkerste appeltaart en een even mooi terras hebben. Ik laat de kano achter en zet het laatste stukje te voet voort, het bruggetje bij de Veldkeuken over en meteen links, het smalle jagerspad op, parallel aan het water. Ik heb de pas er stevig in en ben binnen tien minuten bij het Theehuis.

Al snel de slag te pakken. Ⓒ Rene Bouwman

Ook hier hangt op deze zonnige woensdagmiddag een serene rust. Misschien lag de lat wat hoog bij ’de lekkerste taart’, maar smakelijk is-ie zeker en het is het uitzicht meer dan waard. Op de terugweg naar de waterkant kijk ik nog even bij de ezeltjes in de wei naast het theehuis dat eigenlijk een pannenkoekenhuis is, om me vervolgens weer in de kano het water op te helpen.

Pleziertje

„Jammer, het is toch het grappigst als-ie om gaat”, roept een oudere man me vanaf de kant bemoedigend toe. „Sorry, ik gun je je pleziertje niet”, kaats ik terug, terwijl ik heel hard mijn best doe om niet om te slaan en vooral niet te tonen dat ik daar heel hard mijn best voor doe.

Oei, het is al half vier! Hoe lang deed ik er ook alweer over om vanaf de opstapplaats naar hier te komen? Een uur? Red ik het om in een uur terug te zijn? Als een malle begin ik te peddelen. De verzuring in mijn armen neemt toe, maar het deert me niet. Zeker niet als ik om stipt zes minuten over half vijf aankom en met trots acteer precies op tijd terug te zijn van deze doordeweekse vakantiedag in ’Utreg me stadsie’.

Appeltaart bij Theehuis Rhijnauwen. Ⓒ Rene Bouwman

De route

De Kromme Rijn kronkelt tussen Utrecht Centrum en Wijk bij Duurstede. Het is een belangrijk onderdeel van de Hollandse Waterlinie en omgeven door kastelen, forten en landhuizen. De Oudegracht stamt uit de middeleeuwen en geeft Utrecht z’n karakteristieke eigenschappen. De Oudegracht ligt een stuk lager dan de weg en is verbonden met de Vecht en de Vaartsche Rijn. Handelswaar kon door de laaggelegen werven makkelijk worden verscheept waardoor de Oudegracht een soort haven werd. De Utrechtse waterweg lijkt vooral te worden gebruikt voor plezier door het grote aanbod aan wateractiviteiten en horeca, maar is ook in deze tijd nog steeds functioneel voor handel.

Kanoverhuur

Bij kanoverhuurutrecht.nl aan de Oudegracht in Utrecht 275 huur je vanaf €8 voor het eerste uur. Daarna rekenen ze afgerond op kwartieren met een maximum van €16. Bij Rijnstroom aan de Weg naar Rhijnauwen 2 in Utrecht huur je vanaf €6 per uur een kano met een maximum van €25,50 voor 6 uur voor een eenpersoons kano. Op deze route vind je verschillende plekken voor kano- en bootverhuur.