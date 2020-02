Dierenvraag: parkieten bij een kat een goed idee?

Piet Hellemans: „Jazeker! Een roofdier samen met zijn twee favoriete prooien laten leven is vragen om problemen. Voor de parkieten zal het leven met een kat erg vervelend zijn. Er is immers de hele tijd een jager in hun omgeving. Hierdoor zullen ze niet ontspannen. Bovendien zijn ze in hun volière extra kwetsbaar omdat ze de kat daar niet kunnen ontwijken.

Katten hebben tegelijkertijd een sterk ontwikkeld jachtinstinct en zullen als er iets fladdert of wegschiet een onweerstaanbare drang hebben om dit te pakken. Katten kunnen ook gedragsproblemen ontwikkelen als er continue een prooidier in de buurt is die ze niet kunnen pakken.

Als de volière zich in een kamer of een deel van het huis bevindt waar de kat niet kan komen, dan kan het eventueel wel goed gaan. Het is ook weer zo dat sommige katten een erg zwak jachtinstinct hebben. Dan kan het goed gaan, maar ik zou hier niet op rekenen!”

