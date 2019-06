Recept van de dag: pittige garnalen met ananas

Sambal goreng rookworst, rendangkroket, pittige garnalen met ananas. Ho, stop, die laatste, die wordt het. Zeer gave recepten uit De Smaak van de Sawa. En dit is het laatste recept dat ik uit dit boek haal. Je gaat het maar kopen. Van Betty naar Allard, staat er onder de titel van het boek, de betere boekwinkel heeft het zo gevonden. De Indische ziel in traditionele en moderne gerechten. Pet diep af. Grote buiging. Dit gerecht is ook een eerbetoon aan de overleden kok Vence, de neef van Betty. Hij introduceerde de boter als brug tussen ananas en garnaal.