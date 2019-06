Wat als je een lege batterij voor Keyless Entry hebt?

Super makkelijk, zo’n keyless entry-systeem. Je stapt op de auto af en of je ontgrendelt de auto middels een druktoets of door aan de deurklink te trekken. Starten doe je vervolgens door op een knop te drukken. De sleutel kan op zak blijven. Maar wat als de batterij leeg is? Hoe kom je dan in de auto en hoe kom je dan nog weg? In een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes het antwoord.