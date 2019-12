Herinneringen aan de schoudervulling: ’Hoe groter, hoe beter!’

De grootste exemplaren ooit door mij gedragen zaten in een marineblauw colbertje. Enorme schoudervullingen van geel foam; na enige tijd gingen ze verkruimelen. De mouwen hadden een witte voering; die rolde je dan om.

Ik heb er helaas geen foto meer van, maar inclusief een krullenpermanent moet ik er werkelijk enorm ’eighties’ hebben uitgezien. Dat waren namelijk de jaren van de Gigantische Schoudervullingen. De mode-industrie maakte ons wijs dat zo onze taille smaller leek, maar ik heb daar toch mijn twijfels bij.

Volgens Nellie van der Leek lijk je er zelfs veel dikker door. Maar zij droeg ze vroeger ook. „Ik zat in de mode, dus ik moest wel. Als ik de foto’s bekijk, zie ik er niet uit. Slank, maat 36, maar met die enorme schoudervullingen lijk ik net een kleerhanger! De vullingen vielen trouwens regelmatig door de mouwen heen. Die waren namelijk ook wijd.”

Met veiligheidsspeldjes hechtte Jacqueline Hermans schoudervullingen aan haar bh.

Lezeres Tineke van Zuidam ging in die jaren zonder haar schoudervullingen de deur niet uit. „Ik vond mijn schouders wat iel. Inmiddels zijn ze voorzien van natuurlijke vullingen... Alle, maar dan ook alle gekochte kleding was in die jaren voorzien van ’extra schouders’. Ook mijn eigen breisels, oversized jaren 80-truien, kregen ze middels klittenband aangemeten. Als ik er nu op terugkijk, vind ik het afgrijselijk!”

Jacqueline Hermans (55) stuurt een grappige foto van toen ze een jaar of 28 was. Onder haar roze shirt prijken prachtige schoudervullingen. „Hoe groter, hoe beter! Ik zette ze met veiligheidsspeldjes aan mijn bh-bandjes vast.”

Ook Monique Straathof deed dat: „Maar dan ook nog een extra paar in je colbertjasje! Uiteraard droeg ik op 25 maart 1988 ook schoudervullingen in mijn trouwjurk.” Op de foto inderdaad een paar vullingen waarop actrice Joan Collins, bekend om haar voorliefde voor deze modeaccessoire, jaloers zou zijn geweest.

Schoudervulling-fan koningin Beatrix tijdens een staatsbezoek aan Australië. Ⓒ ANP

Volgens Esquire-hoofdredacteur Arno Kantelberg zijn schoudervullingen trouwens (mede)voorspellers van een recessie. Hoe korter de rokken, des te hoger de koersen; als het economisch tegenzit, komt er juist meer kleding. Langere rokken, wijde broeken en... schoudervullingen. Kantelberg heeft inmiddels de eerste exemplaren gesignaleerd bij musicalster Freek Bartels.

Een apart hoofdstuk vormt prinses Beatrix, nog steeds een groot fan van de schoudervulling. Al is het formaat bescheidener dan zij soms in de jaren 80 droeg. Een logische keuze voor een prinses/koningin, want mits er voor een normaal formaat wordt gekozen, geeft de schoudervulling zonder meer statuur!