Wijn van de week: deze winnaar drink je voor nog geen twee tientjes

Een van de mooiste en duurste witte wijnen komt uit Condrieu in de noordelijke Rhônestreek. Hij is gemaakt van 100% viognier en deze druif is niet voor niets bezig aan een opmars in de hele wereld.

Met de selectie van de beste viognier die níet uit de noordelijke Rhône komt, ging het Britse wijnblad Decanter ons voor. La Vérité van Laurent Miquel uit de Languedoc scoorde maar liefst 96 uit 100 punten. Wij sluiten ons daarbij aan. Een winnaar van tropisch fruit met amandelbittertje en fijne mineraliteit... voor nog geen twee tientjes.

laurentmiquelshop.nl, €19,95