Patiënten tevreden over belafspraak met een arts

Dat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder 7500 leden van het eigen panel. Bellen met een arts scheelt tijd en patiënten hoeven zo de deur niet uit.

De meeste belafspraken worden gemaakt met een arts in een algemeen ziekenhuis (45%) of een huisarts (33%) over een uitslag, een gezondheidsklacht of een controleafspraak.

Tijdstip

Hoewel patiënten over het algemeen tevreden zijn over het telefonisch contact met huisarts of specialist, geven velen wel aan het vervelend te vinden dat het soms onduidelijk is door wie en wanneer ze worden gebeld. Een te vaag tijdstip (”De dokter belt u vrijdag.”) wordt niet op prijs gesteld omdat privéafspraken en werk dan in de knel komen, zo stelt Patiëntenfederatie Nederland.

Ruim elfhonderd deelnemers kregen geen tijdstip te horen voor telefonisch contact, maar alleen de dag waarop ze zouden worden gebeld.

Iets meer dan de helft (52%) van de mensen heeft invloed op het tijdstip wanneer de dokter belt, ruim eenderde (36%) niet. Wie mee kan beslissen over wanneer er wordt gebeld is vaker tevreden dan wie dat niet kan. De ontevredenheid neemt toe naargelang het tijdvak langer is.

Oproep gemist

87% van de mensen wordt op de afgesproken tijd of in het afgesproken tijdvak gebeld, ook al werd er soms (3%) een telefoontje gemist. In 11% van de gevallen werden patiënten op een andere tijd of in een ander tijdvak dan eerder afgesproken gebeld.

Het overgrote deel sprak met de arts met wie ze ook een afspraak dachten te hebben. Soms werd in plaats daarvan het gesprek gevoerd door een assistent/praktijkondersteuner (6%) of door een andere arts (2%).