Eerbetoon aan vaders: Boek over vergeten KNIL-guerrilla

Nederlandse militairen op Timor weigerden in 1942 capitulatie voor Japanners

Het is Java en Sumatra troef bij de jaarlijkse Indië-herdenking. Vandaar dat de guerrilla van het KNIL op Timor in 1942 vrijwel onbekend is. Als het dorpje van Asterix weigerde het eiland aan de rand van Nederlands koloniale rijk als enige te capituleren voor de Japanse overmacht.