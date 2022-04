4 tips voor het opknappen van vintage meubels (jij kan het ook!)

Vintage meubels opknappen kost soms even wat tijd, maar het is het meer dan waard. Kun jij bij die opknapbeurt nog wel wat hulp gebruiken? In dit artikel geven we je vier handige tips voor het opknappen van het meubel, zodat je een uniek object aan je interieur kunt toevoegen.

De zoektocht naar een mooi meubel heeft vooral te maken met een beetje geluk, de juiste timing en de juiste plek. De mooiste en budgetproof exemplaren vind je via Marktplaats of in de kringloopwinkel. Lees voordat je aan je missie begint eerst even dit artikel met zes handige tips voor het kopen van tweedehands meubels.

1. Een oude lak-, verf- of olielaag van een houten meubel verwijderen

Ben je verliefd geworden op een meubel maar is de kleur of afwerking niet helemaal naar je zin? Dan kun je het meubel een heel andere look geven door de oude laag lak, verf of olie te verwijderen.

Oude was kun je verwijderen door het meubel helemaal af te borstelen met een staalborstel. Om de laklaag te verwijderen heb je veel verschillende soorten bijtende middelen waarmee je het meubel kunt inwrijven.

Na de droogtijd kun je de lak er zo afkrabben. In alle gevallen is het verstandig om het meubel daarna nog op te schuren met een schuurmachine. Zorg er dan voor dat je altijd met de richting van de houtnerf meegaat.

Heb je het meubel helemaal geschuurd en vind je het originele hout eigenlijk het allermooist? Maak het meubel dan helemaal stofvrij en bescherm het hout met een dunne waslaag. Hierdoor wordt het hout wel een tintje donkerder, maar het meubel is nu makkelijker schoon te houden en blijft langer mooi.

2. Houtvuller is je beste vriend

Of je nu prachtige oude houten planken voor de vloer hebt gekocht, een mooie houten medaillon stoel of misschien zelfs een oude trap: houtvuller kun je altijd goed gebruiken. Vooral als je van plan bent het meubel over te schilderen.

Met dit spul in huis kun je makkelijk vintage meubels opknappen, zonder dat je eerst naar de winkel hoeft te gaan.

Houtvuller is een kneedbaar product waarmee je – zoals de naam al doet vermoeden – gaten in het hout opvult. Na een aantal uur is de vuller uitgehard en kun je het opschuren zodat het naadloos overgaat in het hout. Daarna is het oppervlak prima over te schilderen.

3. Vintage meubels opknappen met een likje textielverf

Een nieuwe kleur kan ook een wereld van verschil maken. Vooral bij oude lampenkappen of de stof van bijvoorbeeld een medaillonstoel heb je genoeg aan een potje textiel verf. Laat de stof weken in een badje van zout, textielverf en warm water. Volg de gebruiksaanwijzing op de verpakking en spoel het vooral goed uit.

4. Verschillende meubels met elkaar combineren

Laatste tip: meubels hoeven niet precies hetzelfde te zijn – dat is ook eigenlijk een onmogelijke opgave – maar wel een beetje bij elkaar passen. Dit is ook te bereiken door de meubels te schilderen of af te werken met dezelfde verf, lak of beits.

Het échte vintage effect kun je dan weer bereiken door met grof schuurpapier of een staalborstel over het geschilderde gedeelte te gaan. Focus je vooral op de hoeken en uitstekende onderdelen, zodat het net lijkt alsof de verf van deze onderdelen is gesleten. Meer daarover lees je hier: Hoe geef je nieuwe meubels een geverfde, vintage look?