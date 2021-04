Cocktaileieren en een workshop tafeldekken: Dankzij deze hotels en restaurants vier je Pasen op je paasbest

Het paasweekend is dé uitgelezen kans om de horeca te ondersteunen nu de heropening van de terrassen nog iets langer op zich laat wachten. Het lange weekend is het perfecte moment het restaurant in huis te halen of een nachtje weg te boeken.

Restaurant Parkheuvel - Rotterdam

Ben jij een vis, vlees of vega-liefhebber? Het Rotterdamse Parkheuvel heeft voor ieder wat wils. Zij stellen drie ‘Cook like a chef menu's’ samen onder leiding van sterrenchef Erik van Loo. Woon je in de middle of nowhere in Nederland of misschien wel in België? Ook dat is geen probleem, want het team van Parkheuvel levert de boxen af door heel Nederland. Dat is pas service! En omdat restaurant Parkheuvel graag wil dat je een bordje net zo kunt opmaken als meesterchef Erik van Loo, krijg je er een ‘plating’ -hoe maak ik mijn bord mooi op- video bij. Go chef go!

Voor meer informatie: https://www.parkheuvel.nl/arrangementen/#paasboxen

Restaurant Vermeer - Amsterdam

Restaurant Vermeer heeft een speciaal paas-arrangement samengesteld. Hierbij serveren zij een viergangendiner met bijpassende wijnen. Daarnaast hoef je dit keer niet voor BOB te spelen, want je kunt in het naastgelegen NH Collection Barbizon Palace hotel logeren, waarbij je de volgende ochtend een ontbijt op de kamer krijgt. Wil je helemaal uitpakken, dan reserveer je het luxury arrangement, inclusief een fles bubbels.

Voor meer informatie: https://www.restaurantvermeer.nl/nieuws/easter-arrangement

Le Jardin - Utrecht

Bij restaurant Le Jardin in Utrecht staat Pasen volledig in het teken van groenten. Ze hebben daarom een vegetarische paasbox samengesteld. Leuk detail: neem als je de box ophaalt ook een mooi paasboeket mee van hun eigen bloemist, dan kom je vanzelf thuis met een paasbest humeur!

Voor meer informatie: https://www.lejardinutrecht.nl/

Grand Café Krasnapolsky - Amsterdam

Paaseieren komen de laatste jaren in alle vormen en maten, maar die van Grand Café Krasnapolsky spannen de kroon. Hun Tailor-laid eggs zijn speciaal door hun bartenders ontwikkeld. Het resultaat: cocktail-eieren met bijzondere smaken! Wat te denken van een donkerbruin paasei gevuld met cognac, Grand Manier, pure chocolade, gember en kers, een witte met gin, Lillet Blanc, granaatappel, roos en rooibos en een roze paasei met tequila, appel, jasmijn, chili en maca. De chocolade paaseieren worden stuk voor stuk speciaal bereid door het patisserieteam. Wanneer de eieren klaar zijn, worden deze zorgvuldig gevuld met de tailor-made cocktails. Dit gebeurt door kleine gaatjes te prikken met een hete pin om zo gemakkelijk de cocktail in te kunnen schenken. Daarna worden ze in een stijlvol doosje geplaatst.

Voor meer informatie: https://www.grandcafekrasnapolsky.nl/?ft-takeaway=39e8c340

Pollevie - Den Bosch

Bij Pollevie kun je een Paasdiner, Paasbrunch of een Paasbest wijnarrangement bestellen. Die Bosschenaren begrijpen het tenminste, dat we niet voor één gat te vangen zijn en zoveel mogelijk Paasmenu’s willen testen..het is immers Pasen en dat vieren we met, nouja hoe kan het ook anders, een gastronomisch menu en wijn!!

Voor meer informatie: https://pollevie.myshopify.com/

’t Amsterdammertje - le Marche Paaspakket - Loenen aan de Vecht

Marché ’t Amsterdammertje is een delicatessenzaak, ontstaan vanuit het culinaire hart van André Gerrits en Floris Wieten. Vanuit hun gedeelde passie besloten zij de handen in één te slaan en Loenen aan de Vecht te verrijken met een prachtige zaak vol lekkers. Je vindt bij Marché alles voor een heerlijk Pasen aan huis. Van mooie wijnen, oesters tot aan een uitgebreide borrelplank.. En voor wie geen zin heeft om zelf in de keuken te staan, bieden ze een uitgebreide paasbrunchbox.

Voor meer informatie: https://samenuitsamenthuis.nu/#deluxe

INK Hotel - Amsterdam

Ieder jaar organiseert INK Hotel een speciale paaseditie van de succesvolle Bottomless Brunch. Dit jaar geen brunch in het restaurant, maar lekker in bed. Met het Easter Snooze&Brunch arrangement blijf je overnachten, en geniet je van een uitgebreide paas brunch inclusief bubbels op bed. Je kunt lekker de hele middag op bed blijven liggen, het arrangement is namelijk inclusief een late check-out tot 17.00 uur.

Op het menu staan onder andere pannenkoekjes met vers fruit, quinoa salade, blini’s met zalm, macarons, croissants, cupcakes, en (uiteraard!) een fles Cava. Als je écht wilt uitpakken kun je dat ook nog upgraden met bijvoorbeeld eiergerechten en Bloody Mary’s. Hoewel Pasen officieel maar twee dagen duurt maakt INK daar gewoon een heel weekend van: dit arrangement is te boeken van donderdag 1 april t/m zondag 4 april.

Voor meer informatie: https://www.ink-hotel-amsterdam.com/nl/offers/easter-snooze-and-brunch/

Hotel Monastère - Maastricht

Bij de Easter Get Way van hotel Monastère (2 personen en inclusief een een Paasontbijttas en 15% korting op de tweede nacht) is de tafel op zijn paasbest gedekt en staat er een speciaal Paasontbijt klaar. , . Op de kamer is er een tafel gedekt waar je in de omgeving een lekker diner kunt bestellen en dan dekken ze daar leuk de tafel in je kamer. De kamer is voor 2 personen en inclusief een een Paasontbijttas en 15% korting op de tweede nacht!

Frenchie - Haarlem

Tijdens Pasen kun je bij Frenchie een Paasarrangement boeken met een viergangen diner met onder meer een aperititief, gepekelde zeewolf, met salade van raapjes, koningssoep, creme van aardappel en met asperges, met gerookte eidooier en hollandse garnaal en hun eigen Frenchie Rocher, creme Praline met Hazelnoot crunch en gemarineerde aardbei. Uiteraard volgt er de volgende dag Paasontbijt.

Meer informatie: https://www.frenchie.nl/

Zie ook TheFork voor nog meer (Paas)lekkers.