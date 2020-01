Lezersreacties: ’Eetcultuur niet allesbepalend bij boeken vakantie’

Fijne temperaturen, een goede mix van stad en natuur en het liefst een nieuwe bestemming. De lokale keuken is voor mij niet zo van belang wanneer ik op reis ga. Ik ben een makkelijke eter en probeer zoveel mogelijk nieuwe dingen uit.

Dat geldt voor de meesten van u. Zo laat Kian Keizer weten dat ook hij zich graag laat verrassen. Voor Leo Verkerk is het eten evenmin bepalend. „In Cuba heb ik bij locals gelogeerd en gegeten wat op tafel kwam. In Thailand en Brazilië heb ik genoten bij de eetkarretjes.”

Voor Rob en Cobie te Nijenhuis is het eten juist wél belangrijk. Zij hebben vorig jaar zelfs een culinaire reis gemaakt door het Verenigd Koninkrijk. „In vier weken meer dan 3500 kilometer gereden van west naar noord en oost. Ons doel: eten op hoog niveau.”

Karin van Amersfoort gaat nooit naar een land waar geen alcohol wordt geschonken. „Ik kan best een paar dagen zonder drank, maar ik vind het geen fijn idee dat anderen voor mij beslissen wat ik al dan niet eet en drink”, schrijft zij.

„Vakantie betekent vrijheid en die wil ik niet ingeperkt hebben.”

Voor een enkeling bepaalt het type vakantie of de lokale keuken belangrijk is. Louise Gustafson vindt: „Bij een strandvakantie is eten minder belangrijk dan bij een stedentrip.”

Hygiëne

De eetcultuur speelt voor mij geen rol. Het enige waar ik op let, is of ik veilig en hygiënisch kan eten. Ik ben talloze keren in Japan geweest; een land waar je makkelijk iets kunt bestellen. Bijna alle restaurants hebben namelijk plastic replica’s van de gerechten zodat je weet wat je opgediend krijgt.

B. Slager

Larven

De lokale eetcultuur bepaalt niet waar ik heen reis, maar ik geniet meestal wel van het eten en de gebruiken van een land. In principe probeer ik altijd plaatselijk voedsel, in Japan larven en sprinkhanen. Even vreemd, maar toch lekker.

Elly Ouwerkerk

Eigen slager

We zoeken op internet altijd een hotel in Duitsland uit dat ons aanstaat. Niet te modern, een gezellige uitstraling en zeker niet te massaal. Een hotel met eigen slagerij heeft onze voorkeur omdat je dan verzekerd bent van een goede kwaliteit eten.

I. van Winkel

Eentonig

Wij stemmen onze reizen nooit af op het te verwachten eten, maar vinden het wel een heel belangrijk onderdeel van de vakantie. India was bijvoorbeeld prachtig, maar na een week was ik het eentonige eten meer dan zat. Het voedsel in China verveelt nooit. Voor ons een reden om er weer eens naartoe te gaan.

Ed van der Plas

Culinair

Vorig jaar hebben wij een grote culinaire reis gemaakt door het Verenigd Koninkrijk. In vier weken tijd bezochten we 35 restaurants. Bij 22 daarvan hebben we daadwerkelijk gegeten: van pub tot sterrenniveau. Een geweldige ervaring.

Rob en Cobie

te Nijenhuis

Vleescultuur

Als vegetariër zal ik niet snel naar Argentinië gaan, waar volgens mij een behoorlijke vleescultuur heerst. Je kunt er vast vegetarisch eten, maar dat lijkt me een te grote uitdaging.

Anja Visser