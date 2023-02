Dit mag nooit meer weg: Geld onder handschoenen

In dit fraaie kistje bewaarde de oma van Bep de Meijer haar handschoenen. Het hing onder een spiegel in de gang en Bep kreeg het in 2007, toen oma op 94-jarige leeftijd overleed. Opa was al eerder overleden.

Bep bewaart bijzondere herinneringen aan het kistje. „Mijn opa en oma De Boer hadden alleen AOW. Maar ze leefden zuinig en waren tevreden. Ze hielden zelfs nog geld over en gunden dat aan ons, hun kleinkinderen. Dat geld werd altijd op een bijzondere manier overhandigd”, vertelt Bep.

Geheimzinnig

Tijdens elk bezoek was het een vast ritueel: ieder kleinkind kreeg 100 (toen nog) gulden, een flink bedrag. Dat bankbiljet werd verstopt onder de handschoenen. „Want mijn opa mocht het zogenaamd niet weten, daar deed oma altijd heel geheimzinnig over. Terwijl opa een enorme lieverd was en het zeker prima had gevonden.”

„Als wij er dan waren, maakte ze achter zijn rug om gebaren en wreef over haar hand alsof ze een handschoen aandeed. Wij moesten daar altijd erg om lachen. Ik heb overigens nog veel meer leuke herinneringen aan mijn grootouders, zoals Sinterklaasavonden met gekke surprises, gedichten en stapels cadeaus.”

Het kistje is erg oud, want het is afkomstig van de moeder van oma. Nu heeft Bep het op een prominente plek staan.

„Elke keer als ik er naar kijk, denk ik terug aan een prachtige tijd.”

Heeft u ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en uw verhaal naar toen@telegraaf.nl.