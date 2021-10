Hotel van de week: de ideale uitvalsbasis voor een weekendje Venlo

Je schuift de gordijnen open en ziet het prachtige stadhuis dat tussen 1597 en 1601 in renaissancestijl werd gebouwd. Je stapt de deur uit en staat midden in het bruisende centrum van Venlo. Voor een mooie voorstelling hoef je niet eens naar buiten, want het Theaterhotel is onderdeel van het culturele centrum De Maaspoort dat in 1984 door koningin Beatrix werd geopend.

Het in 2000 gemoderniseerde, witte pand waarvan het Theaterhotel onderdeel is, is een echte blikvanger. Als theater biedt het een breed scala op het gebied van dans, theater en muziek, zowel op (semi-)professionele als amateurbasis.

De architecten van de Maaspoort hebben een stijl gevonden die een verbinding tussen oud en nieuw en binnen en buiten zoekt. Het lijnenspel aan de Maaszijde is geïnspireerd op het kabbelende water. Het lijnenspel dat vanuit het bestaande naar het nieuwe gebouw loopt, verbindt het oog automatisch van het bestaande pand naar de Maaszijde en andersom naar de stadszijde.

Behalve het hotel huisvest De Maaspoort ook bistro De Luif en het uitstekende restaurant Cibillaud met het Scheuten-terras vanwaar je een majestueus uitzicht op de Maas en omgeving hebt. Ook zijn er vier vergaderzalen voor congressen.

Het in 2017 geopende Theaterhotel werkt ook graag samen met partners buiten De Maaspoort. Op hun advies reserveren wij bij Chez l’Hêtre (Kwartelemarkt 11) waar je vanaf de menukaart kunt bestellen, maar je je ook door de keuze van de kok kunt laten verrassen. Een aanrader! Net als het heerlijke, uitgebreide ontbijt dat het hotel gasten na een heerlijke nachtrust voorzet.

Het Theaterhotel is een ideale uitvalsbasis voor een weekendje Venlo, een van onze oudste steden. Je kunt er heerlijk shoppen, de binnenstad heeft een bruisende horeca en de boulevard langs de Maas leent zich voor een wandeling. Venlo beschikt over het prachtige Limburgs Museum (vlak tegenover het NS-station) met niet alleen steeds wisselende exposities, maar ook van alles over de geschiedenis van Limburg. Vanaf 3 oktober is de tentoonstelling De vergeten prinsessen van Thorn te zien die een uniek inkijkje geeft in het leven van de Europese adel in de 18e eeuw.

De natuur is altijd dichtbij. Pak de fiets, volg de Maas en rijd bijvoorbeeld naar Arcen met die mooie kasteeltuinen. Of ga naar Steyl, waar je bij Het Vaerhoes heerlijk kunt lunchen en je er tegenover kunt laten verrassen in het Missiemuseum. De tijd vliegt om in Venlo zodat je eigenlijk veel te weinig tijd hebt om van het prachtige Theaterhotel zelf te genieten.

In ’t kort

Interieur

Mooie, van airco voorziene strakke kamers met uitstekende, moderne sanitaire voorzieningen. De muren zijn gedecoreerd met kamerhoge, zwart-wit afbeeldingen van artiesten zoals Danny Vera die in het theater hebben opgetreden.

Locatie

In het hart van Venlo, aan de Maas.

Service

Uitstekend ontbijt, vriendelijke bediening. Fietsverhuur mogelijk.

Praktisch

Het hotel beschikt over een eigen parkeergarage. Kamerprijzen vanaf 114 euro.

theaterhotelvenlo.nl