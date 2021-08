Zien: 10 x bijzonder kleurrijke vogels

Bijeneter

Bijeneters zijn opvallend gekleurd met blauwe onderdelen, een gele keel en rug, roodbruine bovendelen en zwarte oogstreep en vleugelachterrand.

Ze komen vooral in warme delen van Europa voor, maar volgens Vogelbescherming Nederland zijn ze ook in ons land vastgesteld. Deze vogelsoort leeft vaak bij rivieren, plassen en meren.

Bronsstaartsaffierkolibrie

Mooi, dat blauwe kopje, felgroen lijfje en bronskleurige staart! Om deze vogel te kunnen spotten moet je helaas wel de grens over. De bronsstaartsaffierkolibrie soort komt namelijk alleen voor in noordelijk Zuid-Amerika.

Gouldamadine

De natuurlijke leefomgeving van gouldamadines is Noord en West-Australië, waar ze in open savannes en met hoge bomen en mangrovebossen leven. Het aantal wilde gouldamadines loopt helaas flink terug.

Jungledwergijsvogel

De jungledwergijsvogel heeft een gele borst en buik, maar zijn vleugels zijn donkerblauw met zwart. Zijn rug en stuitje hebben dan weer een andere kleur; een beetje roze-rood! Deze vogel komt voor in het tropisch regenwoud.

Mandarijneend

Heb jij de mandarijneend al eens gespot? Je zou deze exotische verschijning, die oorspronkelijk uit Oost-Azië komt, misschien niet in Nederland verwachten, maar sinds eind vorige eeuw broeden ze ook Nederland.

Vooral de mannetjes zijn opvallend getekend en hebben sierlijke oranje veren die boven het achterlijf uitsteken.

Rode kardinaal

Rode kardinaal-mannetjes zijn helderrood, hebben een zwarte keel en rode snavel. De vrouwtjes zien er iets anders uit; zij zijn olijfkleurig.

Er zijn negentien ondersoorten van deze zangvogel. De meeste leven vooral in Amerika, Canada en Mexico. Ze zijn gek op dichte begroeiing in plantsoenen, tuinen, bossen en moerassen.

Tijgervink

Grappig: tijgervink-mannetjes zien er in het broedseizoen qua kleur anders uit dan daarna. Tijdens het broedseizoen hebben ze een donkerrode bovenkant en een zwarte staart terwijl de rest van het lichaam helderrood is. Na het broedseizoen wordt hij vaalbruin.

In ons land zul je ’m niet spotten: het vogeltje komt onder andere voor in India, Cambodja en Indonesië.

Zilverkeeltangare

De zilverkeeltangare is een klein geel zangvogeltje van zo’n dertien centimeter groot dat voorkomt in Costa Rica, Panama, Colombia en Ecuador.

Het mannetje is voornamelijk geel, met zwarte strepen op zijn rug en een witte keel. De vleugels en staart zijn zwart met lichtgroene randen. Volwassen vrouwtjes hebben een doffere kleur geel.

Zwartroze vliegenvanger

Een roze borst met een donkergrijze kop, rug en vleugels. Wat een mooie verschijning is deze vliegenvanger! Deze vogel komt voor in bossen in het zuidoosten van Australië.

Zwavelborsttoekan

De snavel van de zwavelborsttoekan is wel erg indrukwekkend! Het grootste deel is groen, het uiteinde paarsrood en aan de zijkant een klein beetje oranje. De snavel apart heeft een lengte van 12 tot 15 centimeter, wat een derde van de lengte van zijn hele lijf uitmaakt.

De zwavelborsttoekan is de nationale vogel van Belize. Hij leeft in tropische bossen van Venezuela en Colombia tot Zuid-Mexico.