Zwemmen vlak nadat je hebt gegeten eten, kan dat?

In principe kan het geen kwaad om binnen een half uur na het eten te gaan zwemmen, zegt de Amerikaanse dr. Jim Keany, arts op de spoedeisende hulp van het Providence Mission Hospital, stellig tegen HuffPost. Veel mensen denken dat het gevaarlijk is om met een volle maag te gaan zwemmen omdat je dan het risico zou lopem op verdrinking. Keany stelt dat er geen bewijs is dat dat inderdaad zo is.

Maar waarom denken veel mensen dan dat het toch gevaarlijk is? Keany stelt dat er vroeger werd aangenomen dat er meer bloed naar de maag stroomt voor de spijsvertering, maar tegelijkertijd minder zuurstof naar de armen en benen waardoor iemand zou kunnen verdrinken. Keany zegt zeker te weten dat je lichaam tijdens het zwemmen genoeg zuurstof levert aan maag, armen en benen.

Krampen

Hoe zit het dan met maagkrampen of misselijkheid die je zou kunnen krijgen als je snel na het eten een duik neemt? Als je van plan bent om gewoon recreatief wat baantjes te trekken of wat rond te dobberen, dan hoef je je niet al te veel zorgen te maken. Ben je voornemens om een zware training te doen, dan kan het een ander verhaal zijn. „Het eten van een zware maaltijd voordat je een stevige zwemtraining gaat doen, kan leiden tot misselijkheid en braken”, zegt verpleger en triatloncoach John Rhodes.

Zowel Keany als Rhodes zeggen dat het niet zo is dat bepaalde voeding meer of minder zorgt voor krampen en of misselijkheid tijdens het zwemmen. Keany zegt wel dat het uiteraard verstandig is om op te passen met erg gekruid of zuur voedsel, maar die kunnen ook onder normale omstandigheden voor klachten zorgen.