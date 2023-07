Spreekuur: is een vaccinatie tegen HPV nog zinvol?

Vanuit het Antoni van Leeuwenhoek vinden wij het zeker verstandig dat uw kinderen zich laten vaccineren tegen het Humaan Papilloma virus (HPV).

Besmettelijk

HPV is besmettelijk en kan in een kleine groep mensen die het virus niet opruimen, zes verschillende soorten kanker veroorzaken: in de mond- en keelholte, penis, anus, vagina, schaamlippen en de baarmoederhals. Ongeveer 5% van alle kankers wordt door dit virus veroorzaakt.

Iedereen die seksueel actief is, komt weleens in aanraking met HPV. Het HPV-vaccin werkt het best als je nog niet met het virus besmet bent. Hoe jonger je het vaccin krijgt, is daarom des te beter.

Nu krijgen jongens en meisjes rond hun tiende de vaccinatie aangeboden. Maar we weten dat het tot de leeftijd van 26 jaar zin heeft om hen te vaccineren. Het vaccin beschermt voor 90% tegen de kankersoorten veroorzaakt door HPV.

Vruchtbaarheid

Wij zien in het Antoni van Leeuwenhoek regelmatig jonge patiënten met bijvoorbeeld baarmoeder- of peniskanker.

Dat betekent behalve een behandeling voor de kanker ook ingrijpende behandelingen die een negatieve invloed op de vruchtbaarheid en de seksualiteit kunnen hebben.

We weten dat van de 1100 vrouwen die per jaar kanker door HPV krijgen, er 800 gevallen hadden kunnen worden voorkomen met vaccinatie. Bij de mannen gaat het om 400 gevallen waarvan er 300 hadden kunnen worden voorkomen.

Vergoed

In 2023 wordt de vaccinatie nog vergoed. Er moeten minimaal vijf maanden tussen de twee vaccinaties zitten. Als uw kinderen uiterlijk in juli hun eerste prik krijgen, kunnen ze beide prikken gratis halen.

Heeft u een vraag? Mail naar spreekuur@telegraaf.nl