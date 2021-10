Recept van de dag: steak met spek en eekhoorntjesbrood

Maar de buit mocht er zijn; later die avond kregen we het als lekker voorafje. Die paddenstoel groeit ook in eigen land en doet het heerlijk op biefstuk.

In dit Duitse recept wordt ossenhaas gebruikt, maar neem gerust een ander stuk. Houd wel rekening met een langere tijd in de oven. Braad de steaks (kamertemperatuur) in wat olie op hoog vuur 2 minuten per kant aan, breng op smaak met peper en zout. Doe ze een kwartiertje in een voorverwarmde oven van 75 graden. Snijd het eekhoorntjesbrood in plakjes, rasp de citroen, pluk de tijm en snijd het spek fijn.

Puree

Bak de spekjes krokant en leg apart op wat keukenpapier. Veeg die pan schoon en bak de paddenstoelen in olie en boter even flink aan, voeg daarna de tijm, citroenrasp en spekjes toe. Breng verder op smaak, verdeel het eekhoorntjesbrood over de steaks, en neem er ook wat romige aardappelpuree bij.

Nodig voor 2 personen:

- 2 biefstukjes à 125 g

(ossenhaas)

- zout, peper

- 1/2 citroen (rasp)

- 50 g spek

- 200 g eekhoorntjesbrood

- 3 takjes tijm

- 1 el olie

- 1 el boter