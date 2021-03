6x de mooiste bruggen ter wereld

Oogstrelend

Slot Neuschwanstein is een van de mooiste kastelen ter wereld. Op een kwartiertje lopen bevindt zich de Marienbrücke (foto boven), vanwaar je het mooiste zicht op het koninklijke onderkomen hebt. Maar vooral ook op de oogstrelende natuur van het Beierse woud. Negentig meter onder je stroomt de rivier door de Pöllatkloof. Niet gek dat dit een geliefde spot voor fotografen is. De eerste brug over de kloof werd in 1845 geplaatst door koning Maximiliaan II van Beieren en is vernoemd naar zijn vrouw Marie. Deze houten brug voldeed echter al snel niet meer en werd in 1866 vervangen door een stalen exemplaar.

Bekijk ook: 6 x swingende bouwwerken

Door het regenwoud

Capilano Suspension Bridge in het Canadese Vancouver is een de populairste attracties van een natuurpark dat luistert naar dezelfde naam. De oorspronkelijke brug over de Capilano-rivier werd al in 1889 aangelegd. De huidige brug, 140 meter lang en 70 meter hoog, werd in 1956 gebouwd. Je loopt er door de toppen van het Canadese regenwoud.

Van berg naar berg

Al jarenlang is er een strijd gaande rond de langste hangbrug ter wereld. In 2017 kwam-ie op naam van de Charles Kuonen Hängebrücke over het Grabengufer-ravijn bij het Zwitserse Zermatt. De 494 meter lange hangbrug is onderdeel van de meerdaagse Monta Rosa wandelroute die dwars door de Alpen leidt. Eind 2020 opende in Portugal een brug die net iets langer is: 516 meter.

Bekijk ook: 6 x natuurverschijnselen in adembenemende kleuren

Versterking

China telt meer dan 2300 glazen bruggen. De Zhangjiajie Grand Canyon Glass Bridge is een van de grootste. De 430 meter lange brug, in 2016 geopend, bungelt maar liefst 300 meter boven de grond. Het zicht op de ondergelegen kloof is spectaculair. Vanwege de enorme toestroom van toeristen werd de brug kort na de opening alweer gesloten voor een upgrade; ze was gebouwd om 8000 mensen te dragen, maar de toestroom was aanzienlijk hoger.

Recordlengte?

Highline179 verbindt de kasteelruïne Ehrenberg met Fort Claudia aan de andere kant van het dal. Last van hoogtevrees moet je niet hebben; de loopbrug in het Oostenrijkse dorp Reutte hangt maar liefst 115 meter boven de grond. Met een lengte van 406 meter veroverde Highline179 in 2016 een plekje in het Guinness Book of World Records als langste Tibetaanse hangbrug voor voetgangers, maar moest deze een jaar later weer inleveren toen Zwitserland een nog langere brug opende.

Bekijk ook: 6x de bloemrijkste gebieden van Nederland

Vissersbrug

De eerste verbinding tussen het Noord-Ierse eilandje Carrick-a-Rede en het vasteland stamt al van bijna drie eeuwen geleden. Destijds aangelegd door zalmvissers die zo minder afhankelijk van het weer en hun bootjes waren om het eiland te bereiken. Tegenwoordig is de brug vooral een toeristische attractie. Wie de twintig meter lange oversteek met de oceaan dertig meter onder zich aandurft, wordt eenmaal op het eiland beloond met een uitzicht over Rathlin Island. Als het weer meezit, kun je zelfs Schotland zien.