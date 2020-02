Psychiater Esther van Fenema: ‘Ik heb net zo’n getroebleerde achtergrond als veel van mijn patiënten’

Ⓒ Mark Uyl

Psychiater Esther van Fenema is een multitalent: naast haar werk in de zorg speelt ze viool, schrijft columns, treedt op in tv-programma’s als ’RTL Boulevard’ en ’M’, is te horen als opiniemaker op de radio en maakte een eigen tv-serie ’BN’ers in therapie’. In haar werk spelen persoonlijke ervaringen niet zelden een rol: „Ik heb net zo’n getroebleerde achtergrond als veel van mijn patiënten.”