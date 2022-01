Dit zijn de reistrends voor 2022

Die droomreis niet langer uitstellen

Natuurlijk kun je die ene verre droomreis op je bucketlist laten staan voor later, maar waarom wachten? Het kan zomaar te laat zijn! Nu dankzij vaccins en boosterprikken ook verre reizen weer mogelijk zijn, grijpen we onze kans. En dankzij het geld dat 49 procent van de mensen de afgelopen jaren uitspaarde door verre reizen uit te stellen, zijn ook financiën niet langer een probleem. De Spaanse reisspecialist Amadeus ziet een flinke stijging in zoekopdrachten naar bijzondere reiservaringen, onder meer naar Tanzania waar je de big 5 kunt spotten en de Peruaanse steden Lima en Cusco die dichtbij de Machu Pichu.

Wellness in de hoofdrol

Als de pandemie iets duidelijk heeft gemaakt, is het dat we goed voor onszelf moeten zorgen. In een groot internationaal onderzoek onder klanten van het boekingsplatform Booking.com geeft 79 procent van de ondervraagden aan dat reizen voor hen de belangrijkste manier is om hun mentale en emotionele welzijn op orde te krijgen. Dat is ook terug te zien in het soort accommodaties dat we boeken; hotels met wellnessfaciliteiten en huisjes met zwembad en sauna’s zijn gewild.

Friendcation

Tijd inhalen met vrienden en familie. Ⓒ foto 123rf

Apps als Zoom, Teams en FaceTime hebben het gemis van contact met familie en vrienden enigszins draaglijk gemaakt. Maar desondanks hebben we wat in te halen, dus als het even kan wordt 2022 het jaar van de grote reünies. Zo constateren boekingsplatformen een grote toename van boekingen voor accommodaties van meer dan twintig personen. Ook wordt er veel gezocht op bestemmingen als Ibiza, Barcelona en Las Vegas; vakanties geliefd onder vriendengroepen.

Net als in de film

We brachten meer tijd dan ooit door achter een scherm en dat heeft invloed gehad op de bestemmingen die we bezoeken. Bij gebrek aan het echte werk, droomden we weg bij series en films en lieten daarbij lieten we ons inspireren door de prachtige natuur, steden en dorpen. Met veel Netflix-series opgenomen in Groot-Brittannië, scoort dat land goed. Zo werd in 2020 het plaatsje Porthgwarra in Cornwall uit de serie Poldark overspoeld met toeristen; 50 procent meer dan voorheen. Ook de de Schotse Hooglanden die zo prachtig werden gefilmd voor The Crown zijn geliefd.

Duurzaam

Voor duurzaam reizen kiezen we de trein. Ⓒ foto 123rf

Het blijft een ongemakkelijke spagaat: aan de ene kant willen we de wereld ontdekken, terwijl aan de andere kant diezelfde reislust onze mooie wereld kapot maakt. Duurzaam reizen lijkt voor steeds meer mensen de oplossing. We gaan minder ver weg en reizen in plaats van met de auto of het vliegtuig liever met de trein. Het aanbod van nachttreinen wordt dan ook steeds groter. Ook de fietsvakantie is geliefder dan ooit. Onderzoek van Booking.com wijst bovendien uit dat 58 procent van de reizigers het belangrijk vindt dat zijn reis een gunstig effect heeft voor de lokale gemeenschap op de bestemming.

Langer dan ooit

Nu we niet langer vijf dagen per week op kantoor hoeven te zitten, maken nieuwe technologieën en afspraken met werkgevers het mogelijk om overal vandaan te werken. Dat biedt tegelijkertijd perspectieven voor langere vakanties. Onderzoek wijst uit dat 69 procent van de reizigers zijn vakantie best zou willen verlengen als hij op locatie kan werken. De reisbranche speelt hier ook op in door aangepaste prijzen voor langere verblijven aan te bieden en het werken op locatie mogelijk te maken door goede faciliteiten als wifi en een bureau om goed te kunnen werken.