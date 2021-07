Een zwembad met terras en palmbomen: bij Nico (55) voelt het altijd als vakantie

Buitenland

Mogelijk vijf doden door hitte in Frankrijk

In Frankrijk zijn mogelijk vijf doden gevallen door de hittegolf. Bijna heel het land had dinsdag te maken met hoge temperaturen, met uitschieters van 40 graden in het noordoosten (Nancy en Dijon) en 41 graden in het midden (Auxerre). De autoriteiten doen onderzoek naar de sterfgevallen.